Dołek MKS – Dąbrowa szuka siły i ludzi

W 2018 roku w lidze mają bilans 1-6, nie wyszedł im też Puchar Polski. MKS Dąbrowa szuka sposobu, by wrócić do formy, która da utrzymanie w ligowej czołówce.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Rewelacyjny początek sezonu jest już tylko wspomnieniem, choć MKS nadal jest w tabeli na bardzo dobrej, czwartej pozycji. Gorsze ostatnio wyniki były następstwem problemów kadrowych – na skutek z gry wypadli do końca sezonu nie tylko obaj środkowi (Parzeński i Mladenović), ale także ważny element obrony Paulius Dambrauskas.

Niezależnie od tych ubytków, zespół z Dąbrowy zaczął grać po prostu gorzej. Widać to było choćby w Pucharze Polski, gdy – przy chęciach i deklaracjach gry na poważnie – udało się w meczu z Turowem Zgorzelec z trudem przekroczyć 60 punktów (było 64:67).

W niedzielnym komunikacie klub potwierdził, że pracuje nad dopięciem formalności przy transferze Jarosława Trojana (24 lata, 207 cm) z Rosy. Nie jest to zawodnik, który koszykarsko zrobi różnicę na boisku (w Radomiu się nie sprawdził), ale może być uzupełnieniem rotacji na pozycji środkowego, z dodatkowym atutem w postaci paszportu. Przede wszystkim odciąży choć trochę DJ-a Sheltona, który grając przymusowo na centrze, tracił część swoich atutów.

Trener Jacek Winnicki po krótki odpoczynku, zaaplikował koszykarzom mocne treningi. – Nie da się ukryć, że lekko nie jest – ciężko pracujemy i skupiamy się na poprawie naszych mankamentów. Myślę jednak, że treningi zaprocentują i pomogą nam wrócić do właściwej dyspozycji – mówi Piotr Pamuła, jeden z tych graczy MKS, którzy formy już dość długo poszukują.

Na zakończenie cyklu treningów Dąbrowa zagrał sparing z czeską drużyną BK NH Ostrava i odniosła pewne zwycięstwo 96:83. W pierwszym spotkaniu po powrocie ligowych rozgrywek pojedzie do Włocławka na spotkanie z Anwilem. Poważne wyzwanie.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>