Domantas Sabonis – mecz życia w thrillerze ze Spurs

Najlepsze w karierze 22 punkty, najlepsze w karierze 12 zbiórek i wszystkie 9 trafionych rzutów. Młody litewski skrzydłowy idealnie odnalazł się w Indiana Pacers.

Nie trzeba podniebnych ewolucji, żeby być zauważonym w NBA. Domantas Sabonis (21 lat, 208 cm) nie jest, i pewnie nie będzie stałym gościem Top 10 najefektowniejszych akcji, ale jeśli dalej będzie tak grał w Pacers, z pewnością będzie o nim głośno.

Zwycięski rzut przy okazji niedzielnej wygranej z San Antonio Spurs (97:94) trafił Victor Oladipo, ale jednym z najważniejszych graczy na parkiecie był właśnie Sabonis junior. Pokazywał nie tylko skuteczność, ale i wszechstronność, zdobywając punkty na różne sposoby, z różnych miejsc – potrafi rozciągać grę rzutami z dystansu, kończyć pick’n’rolle, czy zagrać tyłem do kosza na low post.

Przeciwko solidnej obronie San Antonio trafił idealne 9-9 z gry, jego 22 punkty i 12 zbiórek to w obu przypadkach rekordy kariery. Dodał 2 asysty, przechwyt i blok i przy wygranej różnicą 3 punktów miał rewelacyjne +/- na poziomie +22.

Były kolega Przemysława Karnowskiego z uczelni Gonzaga, po debiutanckim sezonie w Thunder, dość nieoczekiwanie wylądował w Pacers, jako jeden z elementów wymiany z udziałem Paula George’a. I od początku pokazuje dobrą formę – już w debiucie przeciwko Nets miał 16 punktów i 7 zbiórek.

Trener Nate McMillan mu ufa, w 5 z 6 dotychczasowych meczów Litwin zagrał w pierwszej piątce, na boisku spędza ponad 25 minut na mecz. Opłaca się: Sabonis wykręca średnie na poziomie double – double (13 pkt., 10.2 zbiórki) i trafia rewelacyjne 66% rzutów z gry. A wciąż ma dopiero 21 lat!

