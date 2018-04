Domantas Sabonis – Pacers znaleźli brakujący element

Miał być tylko małą częścią wielkiego transferu Paula George’a do Oklahomy, a jest kluczowym graczem ławki Indiany. Domantas Sabonis w piątek trafił doskonałe 9 z 11 rzutów z gry i jego drużyna w niedzielę zagra w Cleveland decydujące w awans.

Domantas Sabonis (22 lata, 208 cm) ma za sobą udany sezon regularny, dopiero jego drugi w NBA, w którym udowodnił, że Oklahoma City Thunder chyba zbyt łatwo się go pozbyli. Syn słynnego litewskiego środkowego Arvydasa Sabonisa, rozegrał 7 4 meczów, w których notował średnio 11.6 punktów, 7.7 zbiórek oraz 2.0 asyst. W świetnym stylu zakończył też rozgrywki sezonu regularnego, zdobywając aż 30 oczek w jednym z ostatnich spotkań Pacers przed rozpoczęciem fazy play-off.

Początek playoff nie był jednak zbyt udany dla 21-letniego zawodnika. W trzech pierwszych meczach Sabonis zdobył łącznie zaledwie 17 oczek, ale od meczu numer 4 oglądamy innego, świetnego Domantasa.

Zdobywał kolejno 19, 22 i znów 19 punktów (jego pierwsza taka seria w karierze), a na uwagę zasługuje wyśmienita wręcz skuteczność z tych meczów: 26 trafień na 35 prób, czyli ponad 74 procent! Pacers potrzebowali takiego właśnie wsparcia z ławki w ataku, a Cavaliers nie mają pojęcia, w jaki sposób poradzić sobie z leworęcznym podkoszowym w pomalowanym.

Fani Pacers liczą, że urodzony w Portland zawodnik będzie w stanie podtrzymać taką postawę, a to przełoży się na dobry wynik w meczu numer 7. Indiana łatwo wygrała w piątek 121-87, doprowadzając do remisu 3-3. Decydujące starcie w niedzielę w Cleveland – czy Indiana będzie w stanie sprawić niespodziankę i wyeliminować zespół LeBrona Jamesa już w pierwszej rundzie? Kolejny dobry mecz Domantasa Sabonisa może bardzo pomóc w osiągnięciu takiego wyniku.

Tomek Kordylewski

