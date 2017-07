Dominator z Malty – Dywizja C, ale numery dobre!

28,8 punktu, 23,6 zbiórki oraz 3,6 bloku – w Dywizji C do lat 18, którą właśnie wygrała Norwegia przed Cyprem, mogą dziać się dziwne rzeczy. Ale Kurta Cassara warto zapamiętać.

Gwiazdy NBA grają także w takich butach – zobacz >>

Ma 18 lat, 206 cm wzrostu, jest synem Silvio, czołowego skrzydłowego reprezentacji Malty przełomu wieków, i ma za sobą turniej, w którym kompletnie zdominował rywali.

Oto mecze Kurta Cassara:

– 29 punktów i 24 zbiórki z San Marino

– 31 punktów i 22 zbiórki z Gibraltarem

– 17 punktów i 20 zbiórek z Mołdową

– 36 punktów, 31 zbiórek i 8 bloków z Cyprem

– 31 punktów, 20 zbiórek i 5 bloków z Mołdową

Cassar został oczywiście wybrany MVP turnieju, który rozgrywany był na Cyprze, to jego kolejny młodzieżowy turniej ze średnimi powyżej 20 punktów i 20 zbiórek. A już 14 lipca, w rumuńskiej Oradei, Cassar zagra w mistrzostwach Europy Dywizji B do lat 20, na których wystąpi także reprezentacja Polski.

Maltańczyk nie jest jednak tylko fenomenem młodzieżowej III ligi, trzy lata temu Cassar został dostrzeżony przez trenerów z rzymskiej szkółki Stella Azzurra. Niedawno zajął z tym zespołem trzecie miejsca w mistrzostwach Włoch do lat 18 i 20.

W minionym sezonie Cassar grał także w zespole występującym w Serie B, czyli na trzecim poziomie rozgrywek – zdobywał w nim średnio po 5,6 punktu oraz 4,1 zbiórki. Fachowcy nie uważają go za gracza z jakimś wyjątkowym potencjałem, ale Malta to tak egzotyczne koszykarskie miejsce, że nawet przeciętna europejska kariera tego środkowego będzie wydarzeniem.

Kilka lat temu było trochę szumu wokół Samuela Deguary, innego, mierzącego aż 226 cm wzrostu środkowego z Malty. On też – podobnie jak teraz Cassar – dominował w rozgrywkach młodzieżowych Dywizji C. W 2009 roku, na mistrzostwach Europy juniorów, miał średnio 27,2 punktu, 23,8 zbiórki oraz 4,4 bloku.

Deguara grał w niższych ligach we Włoszech i w Hiszpanii, został wybrany z 98. numerem draftu do D-League, ale w Erie Bayhawks nie pograł. Ostatnio występował w Kanadzie i Tajlandii – w tej drugiej, dla drużyny PEA, zdobywał po 14,7 punktu oraz 18,8 zbiórki.