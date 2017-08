Dominic Artis – może kręcić fajne cyferki dla Czarnych

Nowy obwodowy klubu ze Słupska to bardziej strzelec niż rozgrywający, ale radzi sobie też jako jedynka. Jest też bardzo dobrym obrońcą.

Nowym rozgrywającym Czarnych kilka dni temu został 24-letni Amerykanin Dominic Artis. Ma za sobą całkiem obiecującą grę w NCAA. Jakiego gracza może spodziewać się nowy trener zespołu, Marek Łukomski?

– Absolwent uczelni UTEP może grać zarówno jako rozgrywający jaki i rzucający obrońca, ale wydaje się, że zdecydowanie bliżej mu do zawodnika szukającego punktów niż prawdziwego kreatora gry. Podkreślmy jednak, że bardzo dobrze panuje nad piłką, ma dobry przegląd pola i potrafi precyzyjnie podać – mówi Krzysztof Kosidowski, ekspert portalu CollageHoops.pl

– Często wybiera zbyt ryzykowne rozwiązania, co wiąże się ze sporą liczbą strat. Nie posiada również instynktu typowego prowadzącego gry, który będzie wiedział kiedy zwolnić, a kiedy przyspieszyć tempo. Większość akcji z jego udziałem rozpoczynała się od minięcia rywala, a potem próby kończenia samemu, albo szukania odegrania na obwód – dodaje Kosidowski.

Dobre minięcie, gorzej z wolnymi

– Punkty potrafi zdobywać na wiele sposobów. Czy to po wjazdach pod kosz, czy po wykreowaniu sobie pozycji, czy rzutem z dalszej odległości. Problem w tym, że w żadnym z elementów nie jest świetny. O ile mija rywali bez większych problemów, to z kończeniem bywa różnie, zwłaszcza w tłoku. Czasami pudłuje nawet teoretycznie proste próby.

– Z drugiej strony wymusza jednak sporo fauli, ale skoro trafiał z wolnych niewiele ponad 60%, nie można nazwać tego jego mocną stroną. Owszem, ma na dystansie ulubione pozycje, z których trafia na poziomie 40%, ale łączna skuteczność poniżej 30% nie robi już wrażenia. Generalnie, jeśli chodzi o rzut z wyskoku, to śmiało można powiedzieć, że im dalej od kosza tym wypada słabiej.

– Artis to typ gracza, który duże lepiej radzi sobie w izolacjach, gdy ma dużo miejsca niż w klasycznych akcjach dwójkowych typu pick and roll – ocenia nasz ekspert.

Obrona na duży plus

– W defensywie spisuje się chyba nawet lepiej niż w ataku, zwłaszcza w obronie indywidualnej. Bardzo dobrze pracuje na nogach, nie daje się łatwo minąć, nie zostaje na zasłonach, a przy tym popełnia stosunkowo niewiele fauli. Dobrze wspomaga walkę na bronionej tablicy, ale w Teksasie wynikało to w dużej mierze z taktyki drużyny niż specjalnych umiejętności.

– W Czarnych prawdopodobnie będzie notował dobre cyferki, jednak kosztem sporej liczby posiadań. W punktach i asystach może znaleźć się w czołówce ligi, ale w efektywności na pewno go nie będzie. Z drugiej strony, w trudnych momentach spotkań nie będzie bał się wziąć odpowiedzialności na swoje barki i zrobić coś z niczego. Pytanie tylko jak często będzie to z korzyścią dla drużyny? – mówi Kosidowski.

