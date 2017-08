Dominic Artis – ograł kłopoty i poprowadzi Czarnych

Nowym rozgrywającym klubu ze Słupska został 24-letni Amerykanin Dominic Artis. Ma za sobą całkiem obiecującą grę w NCAA.

Nowa jedynka Czarnych to przypadek oparty o ten samym mechanizm, co JayVaughn Pinkston, zatrudniony ostatnio przez Miasto Szkła czy szereg innych graczy trafiających obecnie do PLK. Zawodnicy z papierami na dobre granie, z powodu zawirowań zdrowotnych lub pozaboiskowych szukający szansy na odbudowę kariery. I efekcie dostępni za promocyjne stawki.

Dominic Artis (192 cm) karierę w NCAA obiecująco rozpoczynał w Oregonie, gdzie już jako 19-letni debiutant notował na swoim koncie ponad 8 pkt., 2 zb. i 3 as. na mecz. W drugim sezonie został jednak zawieszony za handel należącymi do klubu butami, a kilka miesięcy później na dodatek oskarżono go o współudział w gwałcie. Choć ostatecznie zarzuty zostały formalnie wycofane, zawodnik został wyrzucony z uczelni.

Artis potrafił się jednak odnaleźć. W 2015 r. dostał drugą szansę od University of Texas at El Paso i szybko stał się tam liderem. W ostatnim roku gry notował średnie na poziomie ok. 15 pkt., 6,5 zb., 6 as. i 2 prz. w meczu. Był drugim strzelcem oraz najlepszym asystującym, zbierającym i przechwytującym UTEP. Jego prasowe wywiady dają już wrażenie dojrzalszego człowieka, który zrozumiał swoje błędy z przeszłości i idzie we właściwym kierunku.

Wszechstronny zawodnik, z dobrymi warunkami fizycznymi jak na jedynkę, potrafiący zdobywać punkty, ale i chętnie grający z zespołem. Może się okazać interesującym nabytkiem dla klubu, który również musi wyjść na prostą po zawirowaniach niedalekiej przeszłości.

