Dominik Tomczyk w Opolu – znów będzie awans?

Zwolniono go ze Śląska, ale już znalazł zatrudnienie – poziom niżej, w II lidze. Były reprezentant Polski będzie trenerem Weegree AZS Politechniki Opolskiej.

Cel przed Dominikiem Tomczykiem jest jasny – ma znów awansować do I ligi. Znów, bo kilka miesięcy temu dokonał tego ze Śląskiem. Ale w tym sezonie zespół z Wrocławia zaczął sezon rozczarowującym bilansem 2-4 i Tomczyk, wspólnie z asystentem Jackiem Krzykałą, został zwolniony.

Nowym trenerem Śląska został Radosław Hyży, ale Tomczyk też długo nie czekał na nową pracę – zatrudnił do Weegree AZS Politechniki Opolskiej. Klub, który poczynił przed sezonem spore, jak na II ligę, wzmocnienia (Wojciech Barycz, Radosław Basiński), ale po siedmiu kolejkach ma bilans 4-3.

AZS zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli grupy D i przegrywał już u siebie z rezerwami Śląska, a także w Częstochowie oraz w Wałbrzychu. I nie były to przypadkowe porażki w ostatnich sekundach, zespół z Opola był słabszy od obecnej czołówki i przegrał zasłużenie.

Tomczyk zastąpi na stanowisku Jędrzeja Sudę, dotychczasowego szkoleniowca, który zostanie asystentem byłego reprezentanta Polski. Co ciekawe, wiosną Śląsk Tomczyka i AZS Sudy spotkały się w drugiej rundzie play-off II ligi – wygrali wrocławianie, ale po walce: 2-1.

