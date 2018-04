Donatas Motiejunas w Barcelonie – po Azji podbije Europę?

Donatas Motiejunas, były gracz NBA i mistrz Polski z Asseco Gdynia, ma dokończyć sezon w Barcelonie – podają litewskie media. Litwin od kilku miesięcy z powodzeniem gra w Chinach.

Litwin poprzednie 5 sezonów spędził w NBA. Reprezentował barwy Houston Rockets i New Orleans Pelicans, łacznie rozegrał 248 spotkania. Najlepszy w karierze był dla niego sezon 2014-15, kiedy w barwach Rakiet zagrał w 71 meczach, 62 razy wyszedł w pierwszej piątce i zdobywał średnio ok. 12 punktów na mecz.

W PLK Donatas Motiejunas, wówczas dopiero 21 letni, był jednym z najlepszych graczy. W sezonie 2011/12 poprowadził Asseco do mistrzostwa, został wybrany do najlepszej piątki sezonu i notował jednocześnie najwięcej zbiórek w lidze VTB.

Od początku rozgrywek 2017-18 Motiejunas występuje w drużynie Shandong Golden Stars. Do azjatyckiej drużyny trafił razem z byłą gwiazdą Denver Nuggets – Ty’em Lawsonem. Potężny Litwin (213 cm wzrostu) stał się liderem drużyny i rzuca średnio 23,5 punktu na mecz.

Drużyna Donatasa obecnie jest w trakcie playoff chińskiej ligi, remisuje 2:2 w serii przeciwko Zhejiang Lions. Gdy tylko sezon w Chinach dobiegnie końca, Motiejunas pakuje walizki i wraca do Europy. Jego następnym celem jest pomoc Barcelonie w walce o odzyskanie mistrzowskiego tytułu w Hiszpanii. Na Euroligę w tym sezonie już za późno – Barca nie awansowała do playoff. Pilnie potrzebuje wzmocnień pod koszem, ponieważ kontuzji doznał Kevin Seraphin.

Maciej Łukaszewicz

