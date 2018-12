Doncić z Youngiem na remis – Mavs znów wygrywają (WIDEO)

W pojedynku dwóch kandydatów do nagrody debiutanta roku, Trea’a Younga z Luką Donciciem, górą był zespół Słoweńca 114:107. Obaj zdobyli 24 punkty, Doncić dołożył 10 zbiórek i 6 asyst, a Young 10 razy asystował.

Rywalizacja Younga z Donciciem to nie tylko pojedynek dwóch bardzo uzdolnionych koszykarzy draftu 2018, ale także pojedynek dwóch graczy, którzy w dniu draftu zostali ze sobą wymienieni przez ich drużyny. Wzięty z „3” przez Atlantę Luka Doncić powędrował do Dallas, za wybranego z numerem 5 Younga.

Statystycznie póki co wygląda na to, że Mavericks oskubali Hawks z wielkiego talentu i przyszłej gwiazdy ligi. Doncić w tym sezonie zdobywa średnio 18 punktów przy skuteczności 42,5% z gry i 37% za 3, ma do tego blisko 7 zbiórek i 4,4 asysty w 32 minut gry. Z kolei Younga średnie to 15,7 punktu przy 38% z gry i zaledwie 24,7% za 3, do tego 2,7 zbiórki i 7,3 asysty w 30 minut gry.

W mecz Dallas z Atlantą wygrała drużyna z Zachodu 114:107, a obaj debiutanci zdobyli po 24 punkty. Hawks nie mogli w tym meczu liczyć na swoich rezerwowych – jedynie 13 punktów z ławki, a dla Mavs po raz kolejny fantastyczny był weteran JJ Barea, który w 16 minut zdobył 18 punktów. Nieobecny był Dennis Smith Jr, dlatego w pierwszej piątce Dallas pojawił się Jalen Brunson, a Luka Doncić mógł grać jeszcze więcej z piłką, czyli robić to, co potrafi najlepiej.

Nie ma co się oszukiwać, obie te drużyny grają zupełnie o co innego w tym sezonie. Dallas coraz poważniej myślą o wskoczeniu do playoff, a dla Atlanty to kontynuacja przebudowy i ten sezon jest raczej skazany na straty i tankowanie po jak najwyższy pick w drafcie.

Bilans Mavs to 15-11 i 7 miejsce w Konferencji Zachodniej. Atlanta wygrała tylko 6 meczów z 27 i razem z Bulls szoruje dno Konferencji Wschodniej.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

