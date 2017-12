Donovan Mitchell – rookie zadziwia coraz bardziej

Rewelacyjny debiutant Jazz zdobył 29 punktów w zwycięskim meczu z Cavs. Pokazuje coraz szerszy repertuar zagrań – nie tyko trafia z dystansu, ale efektownie atakuje też kosz, gra z zespołem i nieźle broni.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

Donovan Mitchell (21 lat, 191 cm) od początku sezonu gra bardzo dobrze, błyszczał także w prestiżowym meczu z Cleveland. Miał 29 punktów, 7 asyst i 3 przechwyty, trafił doskonałe 10-17 z gry i szereg akcji, które były ozdobą spotkania.

Mocny kandydat do nagrody dla najlepszego debiutanta sezonu w grudniu zdobywa średnio ponad 22 punkty na mecz, w debiutanckim sezonie ma dotąd 17.4 na spotkanie.. Tydzień temu, w meczu z Thunder, także zanotował 29 punktów, trafiając aż 12 z 16 rzutów. To dopiero jego trzeci miesiąc w lidze, ale coraz skuteczniej i coraz efektowniej. Dlaczego w drafcie miał dopiero numer 13? Dlaczego Nuggets oddali go tak łatwo?

W meczu z Cavs wyczyniał takie rzeczy: