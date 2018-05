Donovan Mitchell – szturmem bierze ligę i serca kibiców

Kto jeszcze pamięta, że rookie Jazz miał dopiero 13 numer draftu? Bez względu na to, czy Donovan Mitchell dostanie nagrodę dla debiutanta roku, już stał się liderem zespołu z Utah i wschodzącą gwiazdą ligi.

Gdy latem ubiegłego roku Gordon Hayward po dobrym sezonie Utah Jazz spakował walizki i przeniósł się do Celtics, fani z Salt Lake City zostali postawieni przed bardzo trudną rzeczywistością: na kolejną gwiazdę w składzie będzie trzeba poczekać. Mało który topowy wolny agent zwraca w ogóle uwagę na Utah, a oszlifowanie młodego talentu może potrwać trochę czasu, szczególnie jeśli twój zespół nie wybiera w top 10 draftu.

Jak się okazało, kibice Jazz szybko zapomnieli o Haywardzie i pokochali Donovana Mitchella, który mocno niespodziewanie stał się gwiazdą drużyny Utah. Mitchell został wybrany dopiero z 13-tką i to na dodatek przez Denver Nuggets, którzy zgodzili się oddać go do Salt Lake City w zamian za Treya Lylesa oraz 24. pick w tym samym naborze (z którym Nuggets postawili na Tylera Lydona).

Lyles ma za sobą co prawda najlepszy w karierze sezon, ale do Mitchella mu daleko. Lydon z kolei większość rozgrywek spędził w G-League, grając w jednym zaledwie spotkaniu Nuggets przez cały rok.

Mitchell z kolei świetnie wpasował się do systemu trenera Quina Snydera i z miesiąca na miesiąc zyskiwał coraz większe grono fanów. Niesamowite wsady, świetne występy i szalone pod względem ofensywnym mecze (dwukrotnie w debiutanckich rozgrywkach udało mu się zaliczyć 40 lub więcej punktów). A na dokładkę także wygrana w corocznym konkursie wsadów przy okazji All-Star Weekend w Los Angeles.

On albo Simmons

Przed sezonem nikt nawet nie myślał, że Mitchell – po dwóch udanych, ale tylko udanych – sezonach na uniwerku Louisville będzie bił się o nagrodę ROTY. Dziś jest jednym z dwóch największych faworytów obok Bena Simmonsa. Ich rywalizacja często wychodziła także poza parkiet i nadal nie można stwierdzić, który z nich otrzyma wspomniane wyróżnienie. Mitchell zbudował sobie jednak całkiem mocną kandydaturę.

W sezonie regularnym 21-latek wszedł bowiem na poziom ponad 20 punktów na mecz, prowadząc Jazz do piątego miejsca na Zachodzie i bilansu 48-34. Średnio na mecz notował aż 20.5 punktu, 3.7 zbiórki i 3.7 asysty, trafiał 43.7 % rzutów z gry.

Sukses Utaj to oczywiście zasługa także innych zawodników zespołu Snydera, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że rookie po prostu doskonale wypełnił dziurę, jaka pojawiła się w Utah, gdy z drużyny odszedł Gordon Hayward. Za skrzydłowym Celtics nikt już w Salt Lake City chyba nie tęskni.









Jeszcze lepszy w playoff

Mitchell jeszcze więcej powodów do braku tęsknoty dał w fazie play-off, gdy w swoich siedmiu pierwszych meczach w tej części rozgrywek za każdym razem zdobywał co najmniej 20 oczek (średnio w playoff – 24.4). Taka sztuka udała się jeszcze tylko jednemu pierwszoroczniakowi w historii ligi: Kareem Abdul-Jabbar (wtedy jeszcze jako Lew Alcindor) dokonał tego w 1970 roku w barwach Milwaukee Bucks.

Takiego wejścia w swych pierwszych playoffs nie miał więc nawet Michael Jordan. Ba, Mitchell poprawił także rekord Jego Powietrzności, gdyż w swoich dwóch pierwszych spotkaniach zdobył łącznie 55 punkty, czyli o dwa więcej niż MJ. Sukcesy indywidualne Mitchella szły w parze także z drużynowymi, gdyż Jazz pokonali w pierwszej rundzie 4-2 wyżej rozstawionych Thunder z takimi gwiazdami jak Russell Westbrook, Paul George czy Carmelo Anthony na pokładzie.

Sezon skończył się dla 21-letniego obrońcy w rundzie numer dwa, gdzie Jazz zdołali urwać tylko jedno spotkanie drużynie numer jeden sezonu regularnego – Houston Rockets. „To dopiero początek. Stać nas na znacznie więcej. Jeszcze tutaj wrócimy” – mówił po meczu Mitchell, który serię zakończył z urazem nogi, przez co nie był w stanie pomóc swojej drużynie w drugiej połowie G5.

Zanim jednak zszedł z parkietu, dał jeszcze jeden popis, zdobywając w trzeciej kwarcie więcej punktów (22) niż cały zespół Rockets (21). Koniec końców, nie dał rady wprowadzić Jazz do finałów konferencji, ale tak czy siak stał się w tym sezonie zbawcą drużyny z Salt Lake City. Mało kto ma również wątpliwości, co do tego, że Donovan Mitchell staje się (albo nawet już jest) kolejną gwiazdą w NBA.

Tomek Kordylewski

