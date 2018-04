Donovan Mitchell – tak gra 21-letni lider zespołu!

Aż 27 punktów w debiucie, teraz 28 w drugim spotkaniu. Dzięki temu Jazz wygrali z Thunder 102:95 i mają remis w serii playoff, która jest przecież pierwszą w karierze dla młodego strzelca. Pierwszoroczniak Utah doskonale radzi sobie z rolą lidera.

Jeszcze godzinę przed meczem nie było wiadomo, czy zagra. Skręconą kostkę udało się jednak jakoś zabezpieczyć i Donovan Mitchell świetnym występem poprowadził Jazz do bardzo ważnej, wyjazdowej wygranej.

Rookie zdobył 28 punktów, mądrze atakując kosz, w sytuacji, gdy nie szło mu w rzutach z dystansu (0/7). Z bliższej odległości trafił 10/18, zaliczył także 8/9 z wolnych. Oczywiście, bardzo dobrze zagrali też inni – Rubio czy Gobert – ale to właśnie 21-letni Mitchell ciągnął drużynę w najważniejszych momentach, trafiając ważne rzuty w końcówce. W 4. karcie zdobył 13 ze swoich 28 punktów.

Statystycy zauważyli, że łącznie 55 punktów w dwóch pierwszych meczach playoff w karierze to rekord NBA wśród obrońców. Ani Michael Jordan, ani Kobe Bryant nie zaczynali aż od takich osiągnięć.

W meczu numer 2 Donovan Mitchell na boisku robił takie rzeczy:

