Donovan Mitchell – wielkimi meczami ucisza Thunder

Rewelacyjny debiutant Utah Jazz zdobył aż 33 punkty i trafił kluczowe punkty w poniedziałkowym meczu z Oklahomą . Jazz wygrali m.in. dzięki niemu 113:96 i z prowadzeniem 3:1 są o krok od awansu.

Donovan Mitchell (przypomnijmy – tylko numer 13. draftu) nie tylko przez cały sezon grał tak dobrze, że jest – obok Bena Simmonsa – najpoważniejszym kandydatem do nagrody dla najlepszego debiutanta rozgrywek. W playoff, niczym weteran z wieloletnim stażem, wspina się na jeszcze wyższy poziom.

Mecz numer 4 był jego najlepszym występem w serii. Zdobył 33 punkty (13/28 z gry), miał też 7 zbiórek i 4 asysty. Jego celna trójka w czwartej kwarcie spowodowała, że Thunder bezpowrotnie stracili szanse na wygraną.

Po meczu Jazz pochwalili się natychmiast, że był to najlepszy występ debiutanta w playoff w historii ich klubu. Legendarny Karl Malone, jako rookie w 1986 roku zdobył 31 punktów w jednym ze spotkań serii z Dallas Mavericks. Także tylko dwóch debiutantów w historii NBA zdobyło ponad 100 punktów w swoich pierwszych 4 spotkaniach. Mitchell (110) jest drugim po… Michaelu Jordanie (117).

Mitchell jest niesamowity także dlatego, że jeszcze poprawił swoje statystyki w playoff. Po tym, jak w sezonie regularnym notował średnie na poziomie 20.5 punktu oraz 3.7 zbiórki na spotkanie, w serii z Thunder zapisuje na swoim koncie aż 27.7 punktu na mecz oraz 8.5 zbiórki. Gwiazdorskie statystyki!

