Dorrell Wright – tak pogrążył wczoraj Arkę! (WIDEO)

Były gracz NBA w barwach Lokomotiwu Kubań trafił 5 trójek z rzędu w ciągu 4 minut. Dzięki niemu zespół z Krasnodaru wygrał 4. kwartę aż 20 punktami i łatwo pokonał Arkę Gdynia w Eurocup.

Nike Hyperdunk X – w tym się teraz gra! >>

Środowy mecz w rosyjskim Krasnodarze (nasza relacja TUTAJ >>) miał swojego bohatera. Dorrell Wright (33 lata, 206 cm) zdobył wszystkie swoje 19 punktów po przerwie, a w czwartej kwarcie zaliczył niesamowitą serię 5 celnych rzutów za 3 punkty z rzędu – potrzebował na to zaledwie 4 minut (wideo poniżej).

Wright to niski skrzydłowy, bardzo doświadczony w NBA, gdzie spedził aż 11 sezonów. Wybrany był z numerem 19 draftu 2004 roku przez Miami Heat, gdzie grał przez pierwsze 6 lat kariery, był m.in. członkiem mistrzowskiego składu z 2006 roku.

Potem grał 2 sezony w Golden State Warriors, rok w Sixers i jeszcze 2 lata w Portland. W swoich najlepszym czasie (2010/11 w Warriors) zdobywał nawet 16.4 punku na mecz.

Po NBA Wright najpierw wylądował w Chinach, a potem w Europie. W ubiegłym sezonie grał w niemieckim Brose Bamberg, a teraz przeniósł się do Krasnodaru. Na początku sezonie nie imponował formą, przełamanie przyszło akurat w czwartej kwarcie mecz z Arką Gdynia.

Nike Hyperdunk X – w tym się teraz gra! >>