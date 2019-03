Doskonały Bostic – numer 1 w wyścigu po MVP

Josh Bostic poprowadził Arkę do zwycięstwa 78:65 w meczu ze Stelmetem Enea BC Zielona Góra. Zdobył 35 punktów i zdecydowanie wygrał bezpośredni pojedynek z najpoważniejszym rywalem do nagrody MVP, Michałem Sokołowskim.

W wyścigu po nagrodę MVP od dłuższego czasu na prowadzeniu jest dwóch graczy – Josh Bostic i Michał Sokołowski. Środowy mecz był idealną okazją do zmierzenia się tych dwóch ze sobą i to nie tylko w pojedynku ich drużyn, ale także w rywalizacji 1 na 1 na parkiecie, ponieważ dosyć długo kryli siebie nawzajem.

Bostic już w pierwszej akcji ograł Sokołowskiego tyłem do kosza. Amerykanin po pierwszej połowie miał już 21 punktów z 32 całej drużyny, a atak Arki spoczywał na jego barkach. Dla porównania Sokołowski nie zdobył w tym czasie punktów.

Cały mecz lider Arki skończył z dorobkiem 35 punktów. Trafił 11/22 rzutów z gry, 6/12 za 3 i miał 4 przechwyty. To jego najlepszy mecz w tym sezonie pod względem zdobyczy punktowych. Arka wygrała ze Stelmetem 78:65 (link do relacji).

Arka wysunęła się w lidze na prowadzenie i jest aktualnie samodzielnym liderem. To samo można powiedzieć o Bosticu, który tym meczem przybliżył się do statuetki MVP i stał się bezdyskusyjnym liderem w tym wyścigu.

W żadnym innym zespole z czołówki nie ma takiego lidera, jakim jest Josh. Mało jest prawdopodobne by ktokolwiek jeszcze mu zagroził. Michał Sokołowski, najpoważniejszy rywal zawiódł w starciu z Arką – zdobył 3 punkty (1/6 z gry) w 25 minut gry.

RW