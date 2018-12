Doskonały Damian Lillard – Blazers ogrywają Clippers

Lider Blazers zdobył aż 39 punktów w zwycięstwie nad Los Angeles Clippers 131:127. Najlepszym zawodnikiem klubu z LA był Tobias Harris, 39 punktów i 11 zbiórek. Marcin Gortat znów skończył mecz bez punktu.

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard!

Po tym meczu zarówno drużyna z Portland, jak i Clippers mają taki sam bilans 17-13 i zajmują miejsca 5 oraz 6 w Konferencji Zachodniej. Zespół Marcina Gortata jeszcze do niedawna był na szczycie Zachodu.

Portland Trail Blazers grają w tym sezonie w kratkę. Zespół tradycyjnie prowadzi Damian Lillard, najskuteczniejszy gracz zespołu ze stanu Oregon. Lillard średnio zdobywa ok. 27 punktów na mecz, dokłada do tego 6 asyst. Wspomagany jest przez CJ McColluma, 21,7 punktów na mecz i Jusufa Nurkicia, który rozgrywa jeden z lepszych sezonów w swojej karierze.

W meczu przeciwko Clippers wyżej wspomniany tercet złożył się na 86 punktów ze 131 całego zespołu – Lillard 39, McCollum 27 i Nurkić 20. Rywale z LA mogli liczyć na swojego lidera, Tobiasa Harrisa, który wyrównał dorobek Lillarda i dołożył do tego 11 zbiórek.

Marcin Gortat nie zapisał się w statystykach zbyt dobrze. Wyszedł w pierwszej piątce, ale zaliczył tylko: 10 minut, 1 asystę, jeden niecelny rzut i aż -20 w statystyce +/-. Polak w tym sezonie tylko 4 razy przekroczył barierę 10 punktów.

Fantastyczne momenty w Clippers w tym sezonie ma za to rookie Shai Gilgeous-Alexander. Wybrany z 11. numerem draftu rozgrywający średnio spędza 27 minut na parkiecie, a w pojedynku z Blazers grał aż 38 minut. W tym czasie zdobył 24 punkty.

Clippers wpadli w spory dołek, przegrali 4 spotkania z rzędu i spadli z pierwszych miejsc w Konferencji Zachodniej. Jeśli ten trend się utrzyma, to przy tak wyrównanej stawce na Zachodzie mogą zaraz wypaść poza pierwszą ósemkę.

W kolejnym meczu drużyna z Kalifornii zagra przeciwko Luce Donciciowi i jego Mavericks, a Blazers staną na przeciwko Grizzlies.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

