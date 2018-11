Doskonały Luka Doncić – Warriors pokonani! (WIDEO)

Aż 24 punkty i 9 zbiórek, do tego arcyważny rzut w końcówce. Luka Doncić poprowadził Dallas Mavericks do wygranej 112:109 z Golden State Warriors.

Luka Doncić nie tylko notuje świetne cyferki (24 punkty, 9 zbiórek, 4 asysty), ale z każdym kolejnym tygodniem sezonu dodaje coś nowego do swojej gry. W sobotnim meczu z Warriors pokazał, że coraz częściej próbuje skutecznej gry tyłem do kosza, na mocnym kontakcie z rywalem. Trafił też w końcówce bardzo trudny rzut w tłoku, kluczowy dla losów spotkania.

Osłabieni mistrzowie NBA (bez Curry’ego i Greena) w Dallas byli bardzo blisko – m.in. dzięki świetnej grze Kevina Duranta, który zdobył 32 punkty. Klay Thompson dodał 22, ale obaj strzelcy mieli kłopoty z rzutami z dystansu (łącznie 2/15).

