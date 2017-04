Dr Stelmet i Mr Hyde – a Turów ofiarą

Do przerwy nie bronili wcale, stracili aż 48 punktów. W drugiej połowie zagrali na poziomie godnym mistrza i szybko zdobyli przewagę. Stelmet pokonał Turów 94:85.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Ciężko nadążyć w tym sezonie za mistrzami Polski. Z jednej strony wiadomo, że mają największy potencjał, najbardziej wyrównany skład i najlepszych Polaków. Wygrali już Puchar Polski i wciąż, mimo kilku wpadek, pozostają faworytem do mistrzostwa.

Ale z drugiej strony Stelmet ostatnio gra w kratkę – w 8 ostatnich meczach z drużynami z ósemki lub walczącymi o play-off ma bilans 4-4, w środę we Włocławku i w sobotę z Turowem miał momenty fatalne. Czy to tylko brak koncentracji czy coś więcej?

Zgorzelczanie w pierwszej połowie grali momentami koncertowo, ale też Stelmet na wiele im pozwalał. Bartosz Bochno trafiał z narożników, David Jackson błyszczał w wielu elementach, dobrze grali też Tweety Carter i Michał Michalak, jak zwykle solidny był Denis Ikovlev – Turów prowadził od początku.

I nawet, gdy na początku drugiej kwarty, po pięciu punktach z rzędu Filipa Matczaka, Stelmet się przybliżył i wyszedł na prowadzenie 33:32, Turów pięknie się odgryzł. Znakomita zespołowa akcja, w której były i wejścia, i odegrania, i rozrzucenie na obwodzie, a kończył ją trójką Jackson po podaniu za plecami Bochno, dała gościom prowadzenie, a potem był jeszcze efektowny wsad Jacksona i kanonada trójek.

Do przerwy było aż 48:39 dla Turowa i można sobie wyobrazić, jak głośno musiało być w szatni Stelmetu. Na drugą połowę mistrzowie wyszli odmienieni, postawili mur w defensywie, goście przez 4 minuty i 15 sekund nie zdobyli punktu z gry. A z dobrej obrony Stelmetu wyszedł dobry atak.

Rozkręcał się Łukasz Koszarek (19 punktów, 12 asyst, żadnej straty!), swoje robił Vladimir Dragicević (17 punktów), po 11 „oczek” zdobyli Matczak, Thomas Kelati i Nemanja Djurisić. Stelmet przejął kontrolę, trzecią kwartę wygrał aż 28:13.

W ostatniej ta defensywa trochę osłabła, Turów ładnie się odgryzał i do końca gonił, dobrze grał Michalak (15 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst). Jednak w najważniejszych momentach to gwiazdy Stelmetu trafiały najważniejsze rzuty.

