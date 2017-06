Draft 2017: Fultz, Ball, Tatum i ważny transfer

Na szczycie niespodzianek nie było – Sixers wybrali z jedynką Markelle Fultza, Lakers wzięli Lonzo Balla, a Celtics zdecydowali się na Jasona Tatuma. Ale kawał show ukradł Jimmy Butler.

Dla Philadelphia 76ers – po wymianie z Boston Celtics i pozyskaniu nr. 1 – nie było wątpliwości: Markelle Fultz, rozgrywający z Washington, to kolejny talent w ich układance obok środkowego Joela Embiida oraz skrzydłowych Dario Sarica i Bena Simmonsa. Fani Sixers już nazywają ich „Feds” od pierwszych liter imion lub nazwisk.

Lakers też nie zastanawiali się nad wyborem Lonzo Balla, natomiast z trójką do Celtics poszedł Jason Tatum. W gronie 60 koszykarzy nie znalazł się natomiast Przemysław Karnowski z Gonzagi.

Przed i podczas draftu dokonano też kilku transferów, 9 z 30 graczy zostało oddanych do innych klubów. Największa wymiana to ta z udziałem Jimmy’ego Butlera – pozyskali go Minnesota Timberwolves, którzy za świetnego skrzydłowego oraz 16. numer draftu, wysłali do Chicago Zacha LaVine’a, Krisa Dunna oraz nr 7, czyli Lauriego Markkanena.

Pełna lista graczy wybranych w I rundzie:

1. Markelle Fultz – rozgrywający, Washington – Philadelphia 76ers

2. Lonzo Ball – rozgrywający, UCLA – Los Angeles Lakers

3. Jason Tatum – skrzydłowy, Duke – Boston Celtics

4. Josh Jackson – rzucający, Kansas – Phoenix Suns

5. De’Aron Fox – rozgrywający, Kentucky – Sacramento Kings

6. Jonathan Isaac – wysoki skrzydłowy, Florida State – Orlando Magic

7. Lauri Markkanen – wysoki skrzydłowy, Arizona – Minnesota Timberwolves (oddany do Chicago Bulls)

8. Frank Ntilikina – rozgrywający, Strasbourg – New York Knicks

9. Dennis Smith – rozgrywający, NC State – Dallas Mavericks

10. Zach Collins – środkowy, Gonzaga – Sacramento Kings (oddany do Portland Trail Blazers)

11. Malik Monk – rzucający, Kentucky – Charlotte Hornets

12. Luke Kennard – rzucający, Duke – Detroit Pistons

13. Donovan Mitchell – rzucający, Louisville – Denver Nuggets (oddany do Utah Jazz)

14. Barn Adebayo – wysoki skrzydłowy, Kentucky – Miami Heat

15. Justin Jackson – skrzydłowy, North Carolina – Portland Trail Blazers (oddany do Sacramento Kings)

16. Justin Patton – środkowy, Creighton – Chicago Bulls (oddany do Minnesota Timberwolves)

17. D.J. Wilson – wysoki skrzydłowy, Michigan – Milwaukee Bucks

18. T.J. Leaf – wysoki skrzydłowy, UCLA – Indiana Pacers

19. John Collins – wysoki skrzydłowy, Wake Forest – Atlanta Hawks

20. Harry Gilles – środkowy, Duke – Portland Trail Blazers (oddany do Sacramento Kings)

21. Terrance Ferguson – rzucający, Adelaide 36ers – Oklahoma City Thunder

22. Jarret Allen – środkowy, Texas – Brooklyn Nets

23. OG Anunoby – skrzydłowy, Indiana – Toronto Raptors

24. Tyler Lyndon – wysoki skrzydłowy, Syracuse – Utah Jazz (oddany do Denver Nuggets)

25. Anzejs Pasecniks – środkowy, Gran Canaria – Orlando Magic

26. Caleb Swanigan – wysoki skrzydłowy, Purdue – Portland Trail Blazers

27. Kyle Kuzma – wysoki skrzydłowy, Utah – Brooklyn Nets (oddany do Los Angeles Lakers)

28. Tony Bradley – środkowy, North Carolina – Los Angeles Lakers

29. Derrick White – rozgrywający, Colorado – San Antonio Spurs

30. Josh Hart – rzucający, Villanova – Utah Jazz (oddany do Los Angeles Lakers)

