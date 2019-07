Dragan Bender w Moskwie – CSKA odpowiada konkurencji

Jedna z największych nadziei chorwackiej koszykówki, ale także niewykorzystany przez Phoenix Suns talent, Dragan Bender, będzie graczem CSKA Moskwa. W kręgu zainteresowań Rosjan jest także Ron Baker.

Wybrany z 4. numerem draftu 2016 przez Phoenix Suns, chorwacki silny skrzydłowy, Dragan Bender (21 lat, 216 cm) w następnym sezonie zagra w CSKA Moskwa. Bender wypada z NBA już po 3 sezonach.

Zaledwie 21-letni Chorwat zderzył się z NBA w sposób bardzo brutalny. Wydaje się, że jego ciało nie było gotowe na takiego obciążenia, stąd też wzięły się kontuzje i nie najlepsza gra. W ostatnim sezonie rozegrał zaledwie 46 meczów – średnio 5 punktów, 4 zbiórki i 21% za 3 w 18 minut.

Bender wpisuje się w obraz Phoenix Suns z ostatnich lat, którzy marnują wysokie wybory w drafcie (ostatnio przehandlowany Josh Jackson) i nie potrafią wygrzebać się z dna NBA.

Suns nie zdecydowali się na przedłużenie kontraktu z Benderem, który wraca do Europy by się odbudować i może także lepiej przygotować do gry w NBA. Chorwat ma zostać nowym zawodnikiem CSKA Moskwa (warunki kontraktu już ustalone).

W kręgu zainteresowań CSKA jest także Ron Baker, który aktualnie wybiera pomiędzy wyjazdem do Europy a two-way (niegwarantowanym) kontraktem w NBA. W ostatnim sezonie Baker, po ponad dwóch latach, został zwolniony w grudniu przez New York Knicks. Rozegrał potem jeszcze 4 mecze dla Washington Wizards, ale nie utrzymał się w składzie.

Rosjanie, mistrzowie Euroligi z poprzedniego sezonu, stracili trzon składu. Odeszli Nando De Colo (Fenerbahce), Cory Higgins (Barcelona), Sergio Rodriguez (Olimpia Milano) i Othello Hunter (Maccabi). Póki co do zespołu dołączyli: Darrun Hillard, Janis Strelnieks i Johannes Voigtmann.

Nic dziwnego więc, że w Moskwie poszukują wzmocnień. Patrząc na składy chociażby Barcelony czy Fenerbahce, obrona mistrzostwa Euroligi będzie dużym wyzwaniem. Sprowadzenie takich graczy jak Bender i Baker z pewnością byłoby mocną odpowiedzią na ruchy konkurencji.

RW