Dragić jeden, ale groźnych Słoweńców jest więcej

W grupowym starciu z Polską to Słowenia będzie faworytem, ale raczej nie jest to drużyna tak naszpikowana gwiazdami, jak Francja czy Grecja. Z pewnością można nawiązać walkę.

Gwiazdą i liderem reprezentacji Słowenii także na zbliżającym się EuroBaskecie będzie oczywiście Goran Dragić. 31-letni rozgrywający w ubiegłym sezonie, zaliczając najlepsze rozgrywki w karierze, dał argument tym, którzy twierdzili, że warto było zapłacić mu wielkie pieniądze w Miami Heat. Miał średnie na poziomie 20.3 punktu, 3.8 zbiórki oraz 5.8 asysty na mecz. Trafiał 47.6% rzutów z gry.

Gdy karierę reprezentacyjną zakończył starszy (38 lat) z braci – Zoran Dragić, drugą gwiazdą Słowenii będzie reprezentant zupełnie innego pokolenia, Luka Doncić. Fenomenalny osiemnastolatek (201 cm.)z Realu Madryt już teraz jest kimś w europejskiej koszykówce, jest też kandydatem do ścisłej czołówki draftu NBA w przyszłym roku. Może grać na obu obwodowych pozycjach, a kadrze zapewne będzie wychodził jako dwójka, obok Dragicia.

O sile pod koszem bałkańskiego zespołu stanowić będzie najnowszy “nabytek”, naturalizowany w ostatniej chwili Anthony Randolph, również na co dzień grający w Realu. Amerykanin gra na pozycjach 4/5, występował przez 7 sezonów w NBA, z 14. numerem w drafcie wybrali go Golden State Warriors. W Eurolidze notował statystyki na poziomie 10.2 pkt i 5.1 zbiórki.

Typową piątką Słoweńców będzie Gasper Vidmar (29 lat, 211 cm), od lat gwiazda ligi tureckiej, ostatnio w Banvicie wygrywający rywalizację o miejsce w pierwszej piątce z naszym Damianem Kuligiem.

Ważnym graczem będzie z pewnością także, ceniony na europejskim rynku, Jaka Blazić. Grający na pozycjach 2/3 zawodnik będzie w najbliższym sezonie sezonie kolegą klubowym Przemysława Karnowskiego w MoraBanc Andorra, po kilku latach spędzonych w euroligowych Baskonii i Crvenej Zwezdzie.

Trenerem Słowenii jest Igor Kokoskov, Serb poza kadrą pracujący również jako asystent w Utah Jazz. Polskim kibicom sprawił już przykrą niespodziankę na EuroBaskecie 2013, bezlitośnie ogrywając nas z reprezentacją Gruzji. Fajnie byłoby wziąć rewanż.

Ze Słowenią zagramy nasz pierwszy grupowy mecz w Helsinkach, w czwartek 31 sierpnia. Zadanie będzie trudne, rywal jest wyżej notowany przez ekspertów i bukmacherów, ale nie jest to zadanie z tych niewykonalnych.

