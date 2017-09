Dragić vs Porzingis, Szwied vs Sloukas – ale będą ćwierćfinały!

Słowenia – Łotwa i Rosja – Grecja – to najciekawiej zapowiadające się ćwierćfinały EuroBasketu. W medalowej czwórce powinny znaleźć się Hiszpania i Serbia.

W meczach 1/8 finału nie było raczej spotkań zaciętych, ale były niespodzianki – Niemcy wyeliminowali Francję (tu było tylko 84:81), Grecja pokonała Litwę (77:64), a Włosi pewnie wygrali z Finlandią (70:57).

Plan ćwierćfinałów przedstawia się następująco:

Wtorek:

Hiszpania – Niemcy (17.45)

Faworyt jest jeden, obrońcy tytułu na razie idą przez turniej jak burza, mają bilans 6-0. W 1/8 finału z gospodarzem Turcją tylko chwilami grało im się trudniej, ale w kluczowych momentach pokazali świetną obronę. W turnieju niby każdemu zdarza się trudniejszy dzień, ale ciężko wyobrazić sobie go w meczu z Niemcami, których do góry ciągnie Denis Schroder.

Typ PolskiKosz.pl: Hiszpania

Słowenia – Łotwa (20.30)

Dwie drużyny, których obecność w strefie medalowej przed turniejem wydawała się niespodzianką. Większą (Łotwa) lub mniejszą (Słowenia), ale jednak. Teraz oba zespoły grają bardzo dobrze i mają wielkie, trudne do zatrzymania gwiazdy – Łotysze Kristapsa Porzingisa, a Słoweńcy Gorana Dragicia. Naszym zdaniem trudniej będzie ograniczyć tego drugiego, z Kristapsem może walczyć sprawny i wyskakany Anthony Randolph.

Typ PolskiKosz.pl: Słowenia

Środa:

Rosja – Grecja (17.45)

Oba zespoły są objawieniami – Rosjanie całego turnieju, Grecy ostatnich dni. Siłą pierwszych jest przede wszystkim Aleksiej Szwied, doskonały strzelec, który czyta grę i świetnie podaje – sprawia, że koledzy grają lepiej. Natomiast w Grecji pięknie odpalił Kostas Sloukas, który w dwóch poprzednich meczach miał 10/13 za trzy. Szykuje się wielka walka.

Typ PolskiKosz.pl: Grecja.

Serbia – Włochy (20.30)

Serbowie nie imponują rozmiarami zwycięstw tak, jak Hiszpania, nie są niepokonani tak, jak Słowenia, w grupie ulegli Rosji. Ale póki co – robią swoje, czyli idą po medal. Ich skład jest bardzo szeroki, Bogdan Bogdanović i Boban Marjanović, dwaj wyjątkowi gracze, mają duże wsparcie. Czy zatrzymają szalonego strzelca Marco Belinellego, który jest w świetnej formie?

Typ PolskiKosz.pl: Serbia

