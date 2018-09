Dragicević w Rosji – pojawi się i w Zielonej Górze

Były środkowy Stelmetu podpisał kontrakt w zespole BK Niżny Nowogród. W ramach rozgrywek rosyjskiej ligi VTB pojawi się zatem w Zielonej Górze.

Vladimir Dragicević (32 lata, 206 cm), przy okazji swojego już drugiego pobytu w Stelmecie, był jego podstawowym środkowym. Zagrał 2 sezony, w minionych rozgrywkach notował 17.2 punktu oraz 6.8 zbiórki na mecz, trafiał świetne 68.9 % rzutów z gry. Rewelacyjny gracz w ofensywie, który jednak dał się też poznać, jako zawodnik o specyficznej konstrukcji emocjonalnej, co nie zawsze działało na korzyść drużyny.

„Vlado”, były reprezentant Czarnogóry, wraca zatem do Rosji – w latach 2011-13 występował już w Spartaku St. Petersburg. W Niżnym Nowogrodzie spotka m.in. zawodników znanych z gry w PLK – są tam Chris Czerapowicz i Aaron Broussard.

Klub z miasta nad Wołgą, położonego na wschód od Moskwy, wystąpi w lidze VTB, co oznacza, że zmierzy się ze Stelmetem – przyjazd do Zielonej Góry zaplanowany jest już na 3 listopada. Niżny Nowogród przystąpi też do eliminacji Ligi Mistrzów. Jeśli przejdzie 3 rundy (zaczyna od FC Porto, potem prawdopodobnie Aris Saloniki i Pardubice)), trafi do grupy A – z Anwilem Włocławek.

