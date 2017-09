Dramat Polaków – przegraliśmy wygrany mecz

Podnieśliśmy się przegrywając różnicą 14 punktów, graliśmy dobrze i zmierzaliśmy po zwycięstwo. Ale roztrwoniliśmy prowadzenie 66:58 w ostatniej minucie i przegraliśmy z Finlandią 87:90 po dwóch dogrywkach. Szok!

To było coś strasznego – trudno zrozumieć zapaść, która dopadła naszych koszykarzy w ostatniej minucie. Fatalne błędy kosztowały wygraną, bilans 2-1 i dobrą sytuację w walce o 1/8 finału. Co z tego, że w dogrywkach walczyliśmy pięknie do końca, jak teraz – przed meczami z silnymi Francją i Grecją – jesteśmy w szalenie trudnej sytuacji?

Brak słów. No ale trudno, walczymy dalej.

Mozolne odrabianie strat

Z Finlandią zaczęliśmy nieźle – przy stanie 8:6, po tym jak Mateusz Ponitka wsadził w kontrze, można było się cieszyć z solidnej gry. Dobrze broniliśmy, w ataku graliśmy szybciej, Henrik Dettmann poprosił o przerwę.

I po niej Finowie nam odjechali. Lepszą obroną wypchnęli nas spod kosza, nasi środkowi tracili piłki na obwodzie, rywale po tych stratach (aż 8 w pierwszej kwarcie!) rzucali łatwe kosze. No i z łatwością po wejściu na parkiet trafiać zaczął ten niesamowity Lauri Markkanen.

Po dwóch trójkach jego i kolejnej Mikko Koivisto, Finowie mieli 5/10 z dystansu, prowadzili już 27:13. Polacy się zachwiali, ale zaczęli walczyć – dobrą zmianę znów dał Tomasz Gielo, który m.in. ładnie ograł Markkanena, Przemysław Karnowski wymuszał podwojenia, po których znajdowaliśmy pozycje, sprowokowaliśmy kilka fauli.

Nie graliśmy ładnie, ale graliśmy skutecznie. Wróciła lepsza obrona, A.J. Slaughter i Adam Waczyński trafili po trójce, a Damian Kulig wykorzystał trzy wolne po faulu. Efektowny wjazd Ponitki pozwolił nam zakończyć drugą kwartę zrywem 19:9 i dał wynik 32:36 po 20 minutach.

Jest dobrze, coraz lepiej…

Po przerwie gra z obu stron nieco siadła, ale pod koszem wciąż skuteczny był Kulig, a potem świetny moment miał „Waca”. Nasz kapitan zdobył 5 punktów z rzędu, powalczył po obu stronach boiska z Markkanenem, wyprowadził nas na prowadzenie 48:47. Karnowski po chwili powiększył je do trzech punktów.

Po 30 minutach było 52:52, ale ostatnią część trójką zaczął Łukasz Koszarek. Walka toczyła się jednak cios za cios, obie drużyny były trochę zmęczone, trochę zdenerwowane. Ważnymi graczami po obu stronach byli Karnowski i Markkanen, których gra wymuszała podwojenia rywali.

Slaughter ładnym wejściem wyprowadził nas na 61:57 na pięć minut przed końcem, a potem z obu stron mnożyły się błędy. Grę nerwów wygrywali Biało-Czerwoni – głównie, dzięki dobrej obronie. Finowie zupełnie posypali się w ataku, brakowało im też potrafiącego zrobić coś z niczego Jamara Wilsona, który w pierwszej kwarcie podkręcił kostkę.

Zapaść, nerwy i smutek

Po trójce Ponitki prowadziliśmy już 66:58, ale ostatnie sekundy były jakimś niewyobrażalnym horrorem z naszymi stratami, głupimi faulami i serią błędów. Serio, to było coś strasznego, jakaś fatalna zapaść całego zespołu. Dzięki niej Finowie doprowadzili do remisu 66:66. I doprowadzili do dogrywki, bo Ponitka zepsuł ostatnią akcję.

Dodatkowe minuty znów były nerwowe, od początku lepiej szło Finom dzięki Markkanenowi i Koponenowi, ale trójką prowadzenie przywrócił nam Gielo. A potem świetne akcje wykonali nasi najlepsi – Waczyński i Slaughter. Niesamowity Koponen wyrównał jednak trójką na 76:76, a na świetny rzut Slaughtera odpowiedział Markkanen. I doszło do drugiej dogrywki, bo Waczyński nie trafił z wejścia. Thriller trwał dalej.

Finowie znów nam uciekli – tym razem na 82:78, a my pudłowaliśmy wolne (Slaughter, Karnowski). Walczyliśmy, ale ten niesamowity Markkanen ciągle trzymał Finów z przodu. Do czasu, do momentu, gdy kolejną trójkę trafił Waczyński. Walka przenosiła się na parkiet, momentami koszykarze obu drużyn po prostu szarpali się o piłkę.

Decydowały pojedyncze akcje i w nich lepsi byli rywale. Walczyliśmy do końca, 6 sekund przed końcem Koponen trafił z wolnego na 90:87. Ostatnią akcję Polacy jednak zepsuli…

ŁC

