Draymond Green na długo i bogato w Warriors

Dodatkowe 100 milionów dolarów za 4 lata gry dostanie Draymond Green od Golden State Warriors i przez nastepne lata ma pozostać jednym z liderów klubu, obok Stephena Curry’ego i Klaya Thompsona.

Najbliższy sezon NBA, czyli rozgrywki 2019/20, byłyby ostatnimi w dotychczasowym kontrakcie Draymonda Greena (29 lat, 201 cm), który przez rok zarobi ok. 18 milionów dolarów. Klub z Kalifornii potwierdził jednak wcześniejsze zapowiedzi i zainwestował w dalszą współpracę z wszechstronnym zawodnikiem, współautorem 3 mistrzowskich tytułów Warriors w ostatnich latach.

Obie strony zgodziły się na maksymalne przedłużenie umowy – za kolejne 4 lata gry Green dostanie 100 milionów dolarów, zatem cały jego obecny kontrakt wzrósł do 118 milionów. Jego pensja będzie z każdym sezonem wzrastać, w ostatnim roku wyniesie ok. 27 milionów USD.

Warriors w ostatnich tygodniach przedłużyli kontrakt Klaya Thompsona (5 lat/190 mln), pozyskali D’Angelo Russella (4 lata/117 mln) i mają oczywiście Stepha Curry’ego, który zarobi jeszcze ok. 128 milionów dolarów przez najbliższe 3 sezony.

Po przedłużeniu kontraktu Greena oznacza to, że Warriors tylko na swoje 4 gwiazdy będą wydawać ponad 120 milionów dolarów rocznie! Zanosi się na to, że znów pewnym ich problemem będzie musiała być bardzo skromna ławka rezerwowych.

W ostatnim playoff, Draymond wrócił do wielkiej formy, znanej z poprzednich sezonów, choć kilka miesięcy wcześniej miał momenty, gdy nie imponował formą fizyczną. Jednak w meczach o stawkę notował bliskie triple double średnie na poziomie 13.3 punktu, 10.1 zbiórki oraz 8.5 asysty na mecz.

