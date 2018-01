Drew Brandon z triple-double – dziewiąty w historii!

Amerykański rozgrywający Czarnych w meczu z Asseco Gdynia dwoił się i troił, i zaliczył dziewiąte triple-double w historii PLK.

To był niesamowity występ – Drew Brandon skończył go z 28 punktami, 18 zbiórkami i 11 asystami, a Czarni pokonali Asseco 82:73. Pokazali wielkie serce, a Amerykanin – umiejętności i wszechstronność.

Triple-double to naprawdę rzadki obrazek w polskiej ekstraklasie – o ile w I lidze czy II ligach triple-double zdarzają się praktycznie każdego sezonu, tak w PLK było ich do tej pory osiem. A ostatnie – w sezonie 2013/14. Wówczas, także w meczu z Asseco Gdynia, 22 punkty, 10 zbiórek i 10 asyst zaliczył skrzydłowy Turowa J.P. Prince.

Co ciekawe, jedno z tych ośmiu poprzednich triple-double zaliczył dzisiejszy trener Czarnych Marek Łukomski – w sezonie 2000/2001, jako koszykarz SKK Szczecin, miał 21 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst z AZS Toruń.

Triple-double w PLK:

Tyrone Barksdale (Zagłębie Sosnowiec) – 12 punktów, 11 zbiórek, 11 asyst z Zastalem (sezon 1998/99)

Duane Cooper (Pogoń Ruda Śląska) – 11 punktów, 10 zbiórek, 10 asyst ze Śląskiem (sezon 2000/01)

Marek Łukomski (SKK Szczecin) – 21 punktów, 10 zbiórek, 10 asyst z AZS Toruń (sezon 2000/01)

Alex Austin (Noteć Inowrocław) – 18 punktów, 11 zbiórek, 12 asyst z Pogonią (sezon 2001/02)

Bojan Malesević (Unia Tarnów) – 11 punktów, 15 zbiórek, 17 asyst z Notecią (sezon 2005/06)

Paweł Wiekiera (Astoria Bydgoszcz) – 10 punktów, 13 zbiórek, 10 asyst z Notecią (sezon 2005/06)

Bobby Dixon (Polpak Świecie) – 23 punkty, 11 zbiórek, 14 asyst z Polonią (sezon 2007/08)

J.P. Prince (Turów Zgorzelec) – 22 punkty, 10 zbiórek, 10 asyst z Asseco (sezon 2013/14)

Drew Brandon (Czarni Słupsk) – 28 punktów, 18 zbiórek, 11 asyst z Asseco (sezon 2017/18)

