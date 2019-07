Drew Brandon w Legii – wszechstronność na obwodzie

Amerykańskim rozgrywający, który w ostatnich dwóch sezonach grał w Słupsku i Koszalinie, zostaje w Polsce na dłużej. Drew Brandon został nowym zawodnikiem Legii Warszawa, klub ma dziś ogłosić ten transfer.

Drew Brandon (27 lat, 193 cm) w ostatnich dwóch sezonach grał w Polsce – w Słupsku i Koszalinie, jednak nie zaliczy tych lat to najprzyjemniejszych wspomnień – oba kluby upadły. Przed przyjazdem do PLK Amerykanin grał w drugiej lidze niemieckiej (Leverkusen) i rumuńskiej (Phoenix Galati), a rozgrywki 2017/18 kończył w Finlandii (Kouvot).

Przez większość poprzedniego sezonu Brandon był liderem AZS-u Koszalin, który ostatecznie sportowo utrzymał się w lidze. Amerykanin zdobywał średnio 11,9 punktu, zbierał 6,1 piłki i rozdawał 4,6 asysty w 29 minut gry. Z kolej z gry w Słupsku kibice zapamiętali m.in. jego triple double, wykręcone w meczu przeciwko Asseco (więcej TUTAJ >>)

Mimo dwóch nieudanych lat w Polsce, Drew nie zraził się do polskiej ligi i zostanie w niej na kolejny rok. Amerykanin został właśnie zawodnikiem warszawskiej Legii, z która także będzie także rywalizował na europejskich parkietach. Można to uznać za pewien awans sportowy zawodnika, który do tej pory grał w zespołach na dnie ligi.

Amerykanin może grać jako rozgrywający, ale także rzucający. Częściej jednak należy się go spodziewać z piłką w rękach, bowiem dysponuje słabym rzutem z dystansu. Skuteczność za 3 punkty w ostatnich dwóch sezonach to 23% i 27%.

Brandon w Legii stworzy duet na pozycji numer jeden z Sebastianem Kowalczykiem. Amerykanin wejdzie nieco w buty Mo Soluade, który w poprzednim sezonie był jednym z czołowych graczy zespołu z Warszawy, a w kolejnym zagra w hiszpańskim CB Breogan.

Legii do zamknięcia składu brakuje już tylko jednego gracza na pozycję numer 2. Najprawdopodobniej będzie to Polak.

GS

