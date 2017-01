W drodze na EuroBasket gwiazdy ominą Polskę

Z Litwą i Serbią zagramy na wyjazdach, do nas znane zespoły nie przyjadą. Tuż przed EuroBasketem Biało-Czerwoni rozegrają w kraju sparingi z przeciętnymi Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem.

PZKosz ogłosił we wtorek plan przygotowań reprezentacji do EuroBasketu (31 sierpnia – 17 września, Biało-Czerwoni zaczną turniej w Helsinkach) – harmonogram precyzuje to, co podawaliśmy w poniedziałek: Polaków czekają m.in. atrakcyjne sparingi z Litwą na turnieju w Kłajpedzie oraz mecze z Serbią czy Rosją w Hamburgu.

Pod koniec sierpnia nie zobaczymy jednak zespołów podobnego formatu w Polsce.

PZKosz podał, że na turnieju w kraju zagrają Węgry, Wielka Brytania i Izrael, czyli zespoły, które w ostatnich latach prezentują poziom zbliżony do naszego lub niższy. W ich składach nie ma jednak znanych gwiazd – najbardziej rozpoznawalni gracze, których możemy obejrzeć w Polsce, to znany z NBA Ben Gordon reprezentujący Wielką Brytanię, czy Izraelczyk Omri Casspi z Sacramento Kings.

Turniej w Polsce odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia (czwartek-sobota), nie wiadomo jeszcze w jakim miejscu. „Przegląd Sportowy” podawał, że będzie to Warszawa, PZKosz lokalizację dopiero ogłosi.

Plan przygotowań reprezentacji Polski:

15-27 lipca 2017 r. – obóz przygotowawczy w Wałbrzychu

28 -29 lipca 2017 r. – dwumecz z reprezentacją Czech w Wałbrzychu

4-6 sierpnia 2017 r. – turniej międzynarodowy w Kłajpedzie, Litwa (mecze z Litwą i Łotwą lub Gruzją)

11 sierpnia 2017 r. – mecz z reprezentacją Łotwy w Rydze

18-20 sierpnia 2017 r. – turniej międzynarodowy w Hamburgu, Niemcy (mecze z gospodarzami, Rosją i Serbią)

24 – 26 sierpnia 2017 r. – turniej międzynarodowy w Polsce (mecze z Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem)

Terminarz na EuroBaskecie:

31 sierpnia: Słowenia – Polska

2 września: Polska – Islandia

3 września: Finlandia – Polska

5 września: Polska – Francja

6 września: Grecja – Polska

