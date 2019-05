Droga Do Finału w PLK – rozpoczynamy zabawę!

Już w czwartek ruszają playoffy w PLK, startuje też po raz kolejny rywalizacja Pulsu Basketu o miano najlepszego eksperta koszykarskiej ekstraklasy. Można już przesyłać swoje typy!

Zasady zabawy:

-Na każdy dzień meczowy PO wybierasz jednego zawodnika z drużyn, które rozgrywają mecz w danym dniu.

-Możesz tylko raz wybrać danego zawodnika podczas całej zabawy! Jeśli gracz wybierze zawodnika kolejny raz to za typ otrzymuje 0 punktów.

– Typy redakcja wprowadza do arkusza, który zostanie udostępniony po przesłaniu do nas adresu mailowego. Maile przesyłamy na Twiterze w wiadomości prywatnej do Puls Basketu – @PulsBasketu

– Wybrany zawodnik zdobywa dla Ciebie punkty (suma punktów, zbiórek i asyst)

– Zawodnik musi być wpisany najpóźniej 5 minut przed pierwszym spotkaniem.

– Każde oszustwo jest dyskwalifikacją z zabawy.

– Zabawa trwa do końca play off PLK.

Pytania i uwagi przesyłamy na Twittera Puls Basketu – @PulsBasketu

Pierwszy mecz playoffs 2019 – w czwartek, o godz. 18.15.

