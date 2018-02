Druga sensacja z rzędu – KK Warszawa do uratowania?

W środę sprawili niespodziankę roku, wygrywając ze Spójnią w Stargardzie. W sobotę, ostatni w tabeli 1. Ligi zespół z Warszawy nieoczekiwanie pokonał Siarkę w Tarnobrzegu 80:66.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Nawet po tych dwóch wygranych KK Warszawa pozostaje na ostatnim miejscu tabeli, podobnie jak Legia Warszawa w PLK. Pierwszoligowcy ze stolicy (bilans 5-20) jednak mają teraz znacznie większe szanse, aby wyprzedzić kogokolwiek w rozgrywkach – od następnych drużyn dzieli ich tylko różnica 1 zwycięstwa.

W Tarnobrzegu murowanym faworytem była Siarka, która myśli raczej o awansie do playoff, balansując na krawędzi czołowej ósemki. Goście z Warszawy, jeszcze na fali sensacyjnej wygranej ze Stargardu, zaczęli od prowadzenia 23:11 po pierwszej kwarcie i nie pozwolili się dogonić do końca meczu.

Liderami KK znów byli Michał Wojtyński (19 punktów, 9 zbiórek, 5 asyst) oraz Krystian Koźluk, który zanotował 21 punktów i 9 zbiórek, trafiając świetne 9/11 rzutów z gry. Mikołaj Motel trafił 3/8 z dystansu i dorzucił 16 oczek.

Jej najlepszym zawodnikiem był Piotr Niedźwiedzki, który zanotował 17 punktów, 8 zbiórek i aż 6 bloków. Jego koledzy nie bronili już jednak tak dobrze, Siarka m.in. wyraźnie przegrała walkę na tablicach – 27:36.

KK Warszawa, dzięki tym dwóm ostatnim zaskoczeniom, podtrzymała szanse na ucieczkę z ostatniego (17) miejsca, które oznacza automatyczny spadek do 2. Ligi. W play-outach o utrzymanie zagrają zespoły z miejsc 11-16, a tam jeszcze wszystko może się zdarzyć.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>