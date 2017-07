Druga wygrana z Czechami – znów dobry Tomasz Gielo

Nasza reprezentacja pewnie pokonała Czechów 85:72 w drugim spotkaniu sparingowym w Wałbrzychu. Najwięcej punktów dla Biało-Czerwonych zdobył Tomasz Gielo (13).

Trener Mike Taylor dał w zamkniętym dla publiczności meczu odpocząć obu naszym rozgrywającym. Pod nieobecność Koszarka i Slaughtera w pierwszej piątce wyszedł Andy Mazurczak, jednak – przynajmniej statystycznie – nie zaimponował niczym szczególnym, notując 5 punktów i 1 asystę w ponad 17 minut na parkiecie. Dłużej na tej pozycji grał Daniel Szymkiewicz, który skończył mecz z dorobkiem 9 oczek.

Polacy, podobnie jak w piątek (RELACJA), zaczęli od wysokiego prowadzenia (12:2) i nie oddali go już do końca meczu. Udane pierwsze minuty miał Aaron Cel, który zdobył 7 z 12 początkowych punktów dla Polski. Mateusz Ponitka pojawił się w startowym ustawieniu, ale zagrał tylko przez niecałe 8 minut. Adam Waczyński i Damian Kulig również wystąpili w mniejszych rolach.

Drugi z rzędu niezły mecz zaliczył Tomasz Gielo, który po 12 punktach w piątek, uzbierał 13 w sobotę. Skuteczność mu dopisuje (4/6 z gry, 4/4 z wolnych) i z taką formą ma realne szanse walczyć o miejsce w dwunastce na Eurobasket.

Przed reprezentacją teraz znacznie poważniejsze sprawdziany. Już za tydzień (4-6 sierpnia) Polacy zagrają w Kłajpedzie turniej towarzyski, podczas którego zagrają z Litwą oraz kimś z pary Łotwa – Gruzja. Mecze z silniejszymi rywalami pokażą nieco lepiej, w jakim miejscu jest nasza reprezentacja.

