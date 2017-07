Druga wygrana Polaków – Musiał, to trafiał

Trzy trójki Jakuba Musiała w trzeciej kwarcie pozwoliły zbudować przewagę, którą zespół utrzymał w niełatwej końcówce i reprezentacja Polski do lat 20 pokonała Finlandię 68:61 w drugim meczu mistrzostw Europy Dywizji B.

Po dwóch dniach turnieju Polska ma bilans 2-0 po meczach z teoretycznie najsilniejszymi zespołami grupy A (Belgia, Finlandia) i jest bliska awansu do ćwierćfinału. To wymarzony początek walki o awans do Dywizji A.

W sobotę Biało-Czerwoni niełatwy mecz z twardą Finlandią rozstrzygnęli na swoją korzyść po przerwie – w trzeciej kwarcie szczególnie dobrze grał Jakub Musiał, który trafiał za trzy na 38:32, 48:41 i w ostatnich sekundach na 52:44. W sumie rozgrywający Śląska Wrocław zdobył w meczu 16 punktów.

W czwartej kwarcie o wygraną trzeba było jednak walczyć do końca, bo Finowie gonili i zbliżyli się nawet na 59:61 w 39. minucie. W ważnym momencie spod kosza trafił jednak Aleksander Dziewa (15 punktów, 5 zbiórek, choć fatalne 1/8 z wolnych), a potem Polacy wybronili akcje Finów.

Mecz zaczął się podobnie jak dzień wcześniej z Belgią – od wyniku 8:2 dla rywali. Ale Polacy znów szybko się pozbierali, doprowadzili do remisu 13:13 po punktach Michała Jędrzejewskiego. To był jednak inny mecz niż z Belgią – z Finami graliśmy w wolniejszym tempie, atakiem pozycyjnym, często rzucaliśmy wolne.

Dobrze grali liderzy (Marcel Ponitka, Dziewa, Michał Kolenda), ale znów sporo wnieśli zmiennicy – w pierwszej połowie największy impuls z ławki dał Jędrzejewski, który do przerwy zdobył 7 punktów. Polacy zakończyli drugą kwartę małym zrywem 6:0 i prowadzili po 20 minutach 35:30. A po przerwie powiększali przewagę dzięki rzutom Musiała.

W niedzielę Polacy zmierzą się z Białorusią (godz. 10.45), a we wtorek z Armenią (19.45). Z pięciozespołowej grupy do ćwierćfinału awansują dwa zespoły, a do Dywizji A promocję uzyskają trzy najlepsze ekipy turnieju w Oradei.

ŁC

