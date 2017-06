Druga wygrana Polaków – skuteczni Karolak i Wadowski

Polska kadra B bez problemów ograła rezerwy Chin 86:74 na otwarcie drugiego z turniejów podczas tournee po Państwie Środka. Wygrana powinna być wyższa, przewaga naszej drużyny była bezapelacyjna.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Dzięki chińskiemu streamowi wreszcie można było zobaczyć mecz naszej “rozszerzonej kadry” podczas wyjazdu do Chin. Wnioski z obserwacji spotkania w Shenzen są całkiem pozytywne, nawet jeśli środowy rywal był słabiutki.

Na dobre rywalom Polacy odskoczyli na przełomie I i II kwarty, kiedy dzięki bardzo dobrej, zespołowej obronie wyszli na prowadzenie 36:19. Przez większość meczu utrzymali przewagę rzędu 15-20 punktów, tracąc nieco różnicy na skutek dekoncentracji w końcówce.

Widać, że liderem zespołu prowadzonego przez Przemysława Frasunkiewicza jest Filip Matczak, do którego piłka idzie w najważniejszych momentach. Nasi koszykarze potrafi mądrze wykorzystać sporą przewagę fizyczną – Mikołaj Witliński i Dariusz Wyka punktowali, nie mając godnych siebie rywali.

Punkty z dystansu i z kontrataków dorzucali najskuteczniejsi (po 14 pkt.) Jakub Karolak i Igor Wadowski. Przydał się atletyzm Macieja Bojanowskiego czy Filipa Puta, cwane wejścia na kosz pokazał Jakub Schenk.

W grze w ataku zdarzają się błędy, zespół miał też problemy z indywidualnym kryciem niskich graczy rywali. Ale widać, że drużyna gra twardo i z zaangażowaniem.

Po 4 spotkaniach rozegranych w Chinach polska drużyna ma bilans 2-2. Przed nią jeszcze kolejne 4 mecze.

Chiny – Polska 74:86 (17:22, 14:23, 21:23, 22:18)

Polska: Wadowski 14, Karolak 14, Witliński 12, Wyka 10, Matczak 9, Bojanowski 8, Jeszke 7, Schenk 6, Put 4, Czerlonko 2, Zegzuła 0.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>