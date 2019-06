Drugie zwycięstwo kadry B – Chińczycy pokonani

Drugi mecz rozszerzonej reprezentacji Polski i drugie zwycięstwo. Tym razem ekipa Artura Gronka ograła Chiny 75:67, a najwięcej punktów (18) zdobył weteran Marcin Dutkiewicz.

W piątek Polacy wygrali (relacja >>) z drużyną złożoną z amerykańskich graczy, tym razem pokonali gospodarzy turnieju. Przed nimi, w niedzielę, pojedynek z drużyną z Litwy, o której składzie trudno cokolwiek w tym momencie powiedzieć.

Tym razem najlepszym strzelcem Polaków był Marcin Dutkiewicz, najbardziej doświadczony zawodnik w drużynie. Ponownie w ważnych rolach wystąpili Mateusz Zębski i Jakub Kobel. Pod koszem z dobrej strony pokazał się też Łukasz Frąckiewicz, który poprzedni sezon spędził w 1. lidze.

– Wygraliśmy z gospodarzem, byliśmy ciekawi jak się gra przy takiej gorącej publiczności. Od początku wynik był na styku. Nasz atak napędzał fakt, że zagraliśmy dobrze w obronie. Nakręcały nas przechwyty, dawały nam przewagę. Końcówka znowu była wyrównana, ale wytrzymaliśmy, kontrolowaliśmy sytuację – mówił po spotkaniu Mateusz Dziemba, cytowany przez stronę PZKosz.

Chiny – Polska 67:75

Polska: Dutkiewicz 18, Zębski 12, Frąckiewicz 12, Kobel 11, Nowakowski 7, Dziemba 7, Czerlonko 4, Dzierżak 2, Gołębiowski 2, Kołodziej 0

Skład rozszerzonej reprezentacji Polski:

Wojciech Czerlonko, TBV Start Lublin

Marcin Dutkiewicz , TBV Start Lublin

Mateusz Dziemba, TBV Start Lublin

Paweł Dzierżak, Polpharma Starogard Gdański

Łukasz Frąckiewicz, Enea Astoria Bydgoszcz

Daniel Gołębiowski, Polpharma Starogard Gdański

Jakub Kobel, MKS Dąbrowa Górnicza

Michał Kołodziej, Legia Warszawa

Michał Nowakowski, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Mateusz Zębski, MKS Dąbrowa Górnicza

źródło: PZKosz

