Drżyjcie szubrawcy – Shaq chce zostać szeryfem

Był już policjantem, potem został nawet zastępcą szeryfa, ale jemu wciąż mało. Shaquille O’Neal znów chce przejąć dowodzenie i w 2020 roku ma zamiar przekwalifikować się na szeryfa.

Bombę zrzucił sam Shaq przy okazji piątkowej rozmowy z lokalną stacją telewizyjną z Atlanty WXIA-TV. W stolicy stanu Georgia były środkowy jest bardzo lubiany i szanowany, głównie przez wzgląd na jego aktywność społeczną. We wspomnianym wywiadzie pół żartem, pół serio został zapytany przez reportera, czy myślał kiedyś o wystartowaniu w wyborach na burmistrza.

– Na burmistrza nie, nigdy bym nie kandydował na stanowisko burmistrza – odpowiedział 45-latek, po czym nieoczekiwanie dodał – W 2020 roku planuję starać się o funkcję szeryfa.

Nie był jeszcze w stanie sprecyzować, w którym hrabstwie chciałby podjąć się nowej roli. Julie Wolfe z redakcji wspomnianego kanału zaznacza, że na tę chwilę Shaq mógłby starać się o nią w Henry County i na Florydzie, gdzie jest oficjalnie zameldowany. Do 2020 roku mógłby jednak dopełnić wymaganych formalności, aby zostać tzw. rezydentem w innym regionie i tam ubiegać się o wymarzoną posadę szefa policji.

– Tu nie chodzi o politykę. Chodzi o to, aby zbliżyć ludzi do siebie – tłumaczył swoją motywację czterokrotny mistrz NBA. – Kiedy dorastałem, ludzie kochali i szanowali policję, jej funkcjonariuszy. I chcę mieć swój wkład w przywrócenie takiego stanu rzeczy. Zwłaszcza w społeczności, której służę.

Shaq mógłby śmiało napisać świetny poradnik przeznaczony dla kolegów po fachu o tym, jak nie nudzić się na emeryturze. Oczywiście postacie jego pokroju – trzykrotni MVP finałów, członkowie Galerii Sławy, najwięksi dominatorzy w historii NBA – z urzędu mogą liczyć na znacznie większe profity, ale przykład 45-letniego O’Neala pokazuje, że grunt to wciąż stawiać sobie nowe wyzwania.

Już w trakcie koszykarskiej kariery próbował swoich sił w rapie czy wrestlingu, a także wystąpił w kilku filmach fabularnych. Po zawieszeniu butów na kołku został inwestorem, a w wolnych chwilach udziela się jako pierwszoplanowa postać stacji TNT. W międzyczasie zrobił także doktorat. Normalnie człowiek orkiestra!

Poza tym naturalnie angażował się również społecznie, m.in. właśnie w charakterze policyjnego wolontariusza. Ukończył szkołę policyjną, złożył przysięgę i od stycznia 2015 roku pełnił funkcję pomocniczego funkcjonariusza w Doral na Florydzie, gdzie jego obowiązki polegały głównie na pracy z młodzieżą. Natomiast w grudniu 2016 roku oficjalnie przyjął odznakę zastępcy szeryfa w hrabstwie Clayton w stanie Georgia.

Mimo że za swą służbę Shaq nie zarobił ani grosza, a w dodatku sam musi opłacać wymagane ubezpieczenie, konsekwentnie wspina się po szczeblach policyjnej kariery. I choć tak naprawdę bliżej mu oczywiście do honorowego ambasadora departamentu niż gliniarza z prawdziwego zdarzenia, to najwidoczniej zupełnie nie przeszkadza mu to w spełnianiu kolejnych, coraz wyższych ambicji.

Mateusz Orlicki