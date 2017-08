Duane Notice – dziecko Cartera w Ostrowie

Następcą Marca Cartera nie będzie, bliżej mu do jedynki niż na skrzydło. Ale niedawno grał w Final Four NCAA, był podstawowym graczem South Carolina i jest bardzo dobrym obrońcą.

Brązowa Stal w minionym sezonie na dwójce miała jednego z najlepszych graczy w lidze – Marca Cartera. Doświadczony Amerykanin podpisał jednak kontrakt z Lietuvos Rytas, w Ostrowie zaczęto szukać nowego rzucającego.

I znaleziono Duane’a Notice’a, 23-letniego Kanadyjczyka, który na pewno ustępuje Carterowi doświadczeniem, ale parametrami (mierzy 190 cm wzrostu), wszechstronnością (może grać jako dwójka i jedynka) oraz umiejętnościami defensywnymi (określano go jako serce obrony South Carolina), byłą gwiazdę Stali trochę przypomina.

Trener Emil Rajković mówi i o różnicach, i o podobieństwach. – Pod względem doświadczenia nie porównujmy Notice’a do Cartera. Marc do wielu lat gra w Europie i udowodnił tu swoją klasę, m.in. w pucharach. Duane to ryzyko, bo nigdy nie wiesz, jak gracz świeżo po studiach pokaże się w zawodowej koszykówce, daleko od domu. Ale wszyscy, z którymi rozmawiałem, bardzo go chwalili – mówi nam trener Stali.

Kanadyjczyk rozegrał cztery równe sezony w NCAA, średnio notował 10,2 punktu, 2,9 zbiórki, 2,6 asysty oraz 0,9 przechwytu. Trafił 36 proc. trójek, w najlepszym roku miał 40 proc. z dystansu. Może trafiać po odrzuceniach, po koźle, po wyjściu zza zasłony. W minionym sezonie w Final Four jego South Carolina odpadła z Gonzagą.

– Duane jest wszechstronny jak Marc, ale gra na innych pozycjach. Carter był silniejszy, walczył o zbiórki, pomagał w obronie jako skrzydłowy, z tej pozycji mógł też kreować grę w ataku pozycyjnym. Notice natomiast jest bardziej przydatny jako jedynka, liczę, że będzie mógł grać na tej pozycji przez około 15 minut. Przekonała mnie do niego właśnie ta wszechstronność – tłumaczy Rajković.

Notice to także kolejny przedstawiciel rosnącej w siłę koszykówki z Kanady. Po ostatnim mistrzostwie świata do lat 19, które zdobyli właśnie północni sąsiedzi USA, napisaliśmy tekst o milenijnych dzieciach Vince’a Cartera i nowy gracz Stali należy właśnie do tej grupy.

– Urodziłem się w tym samym roku, w którym powstali Toronto Raptors, mam wytatuowanego na ciele raptora, utożsamiam się z tym klubem. Do koszykówki zainspirował mnie film „Space Jam”, ale też Vince Carter – opowiadał kiedyś Notice.

Kanadyjczyk to dziesiąty gracz z kontraktem ze Stalą. Rajković mówi, że chciałby podpisać jeszcze jednego Polaka, a przede wszystkim pierwszego środkowego. Najlepiej, gdyby był to mobilny i atletyczny gracz, ale szybszy niż nieco nadwerężony kontuzjami Shawn King, król zbiórek.

Obecny skład Stali: Aaron Johnson, Tomasz Ochońko, Duane Notice, Michał Chyliński, Michał Kierlewicz, Łukasz Majewski, Mateusz Kostrzewski, Grzegorz Kulka, Jure Skifić, Grzegorz Surmacz, Szymon Łukasiak.

