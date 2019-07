Duke Mondy na jedynce – nowy lider GTK Gliwice

Amerykański obwodowy, Duke Mondy, zastąpi na rozegraniu i w roli lidera GTK Mylesa Macka. Nowy nabytek jest już piątym obcokrajowcem w składzie klubu z Gliwic.

Duke Mondy (28 lat, 193 cm) przez dwa lata grał na uczelni Providence, a dwa kolejne, w tym swój seniorski, spędził w zespole uniwersyteckim Oakland. W ostatnim sezonie notował średnio 11,7 punktu, 5 zbiórek, 4,2 asysty i aż 3,1 przechwytu, co było najlepszym wynikiem w NCAA.

Profesjonalną karierę rozpoczął od szukania dla siebie miejsca na zapleczu NBA, czyli (jeszcze wtedy) w D-League. Potem wylądował w Luksemburgu (Arantia Larochette) i Kanadzie (Cape Breton Highlanders), a w ostatnim sezonie grał w aż trzech zespołach – 8 meczów w kanadyjskim Moncton Magic, 18 w meksykańskim Ostioneros de Guayamas i 14 w Sioux Falls Skyforce (filia Miami Heat w G-League).

Na zapleczu NBA w minionych rozgrywkach notował średnio 7,2 punktu, 2,5 zbiórki i 2,7 asysty. Trafiał nie najlepsze 37% z gry, w tym także 37% za 3 punkty.

Duke jest innym graczem niż lider GTK z poprzedniego sezonu, czyli Myles Mack. Przede wszystkim jest lepiej zbudowany, powinien lepiej odnaleźć się w defensywie, ale z kolei nie jest raczej aż tak dobrym strzelcem, jak Mack.

Mondy w Gliwicach będzie pierwszy rozgrywającym zespołu. Stworzy ciekawy duet atletycznych zawodników obwodowych z Brandon Tabbem. Amerykanin jest piątym obcokrajowcem w składzie zespołu prowadzonego przez Pawła Turkiewicza. GTK potrzebuje jeszcze uzupełnienia polskiej rotacji na obwodzie.

