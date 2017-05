Duma Celtów – kartofel Bradleya daje sensację w Cleveland

A przecież wszyscy skazali ich już na pożarcie. Tymczasem Celtics, grając bez Isaiaha Thomasa, sensacyjnie pokonali na wyjeździe Cavs 111:108 i w finale Wschodu przegrywają już tylko 1:2.

Długo wszystko szło zgodnie ze spodziewanym scenariuszem. Cavs prowadzili już różnicą 21 punktów, nie do zatrzymania był Kyrie Irving (29 pkt., 7 asyst, 10/15 z gry), a kolejny doskonały mecz pod samym koszem rozgrywał Tristan Thompson (18+13). Jeszcze w III kwarcie było 77:56 dla gospodarzy.

W pewnym momencie cała drużyna zacięła się, tak jak nagle zaciął się LeBron James. Będący ostatnio w życiowej formie lider mistrzów NBA, zagrał jeden z najgorszych meczów w historii swoich występów w playoff. Miał tylko 11 punktów i 6 strat, z gry trafił zaledwie 4 z 13 rzutów. Przestrzelił 6 ostatnich rzutów i w ostatniej kwarcie zdobył tylko 1 punkcik.

Celtics poderwał, ogrywany w tej serii niemiłosiernie i lekko wyśmiewany, Marcus Smart, który zanotował rewelacyjne 7/10 z dystansu (27 pkt.) W czwartej kwarcie dołączyli się inny gracze ambitnych Celtics i sensacja była coraz bliżej.

Decydująca akcja meczu, przy remisie 108:108, została bardzo ładnie pomyślana przez trenera Brada Stevensa i rozegrana przez gości. Jednak przy rzucie z zaskakująco czystej pozycji Avery Bradley miał dodatkowo furę szczęścia. Piłka kilkukrotnie odbiła się od obręczy, zatańczyła i nie dość, że wpadła do kosza, to jeszcze odebrała w ten sposób Cavs bezcenne ułamki sekund na ewentualną odpowiedź.

Celtics zakończyli w ten sposób serię Cavs 13 wygranych w playoff z rzędu. Czwarty mecz tej serii odbędzie się również w Cleveland, w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.

