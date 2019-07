Dustin Ware w Szczecinie – jest nowy rozgrywający Kinga

Amerykanin, który ostatni sezon spędził na Węgrzech, Dustin Ware, został zawodnikiem Kinga Szczecin. W zespole Mindaugasa Budzinauskasa będzie najprawdopodobniej pierwszym wyborem na pozycji rozgrywającego.

Dustin Ware (29 lat, 180 cm) to absolwent uczelni Georgia, na której spędził 4 lata. Potem swoją karierę kontynuował w Europie – zaczęło się od kontraktów w Cibonie Zagrzeb i Ratiopharmie Ulm. Później Amerykanin występował także na Węgrzech (Jaszberenyi), we Francji (Boluazac Basket oraz JA Vichy w Pro B), Grecji (Kolossos Rodou) i Bułgarii (Academic Sofia).

Ostatni sezon spędził ponownie na Węgrzech, a konkretnie w zespole Zalakeramia ZTE KK, z którym miał okazję także grać w Alpe Adria Cup i tym samym mierzyć się z GTK Gliwice, przeciwko którym zanotował najpierw 14 punktów i 11 asyst, a potem 13+9.

W lidze węgierskiej, w 32 meczach, zdobywał średnio 17,5 punktu w 35 minut. Dokładał do tego także 5,5 asysty i 2,8 zbiórki. Bardzo obiecująco wygląda także jego skuteczność w rzutach za 3 punkty – 42% przy ponad 6 próbach na mecz.









Amerykanin wygląda na naprawdę dobry i przemyślany transfer. Potrafi się dzielić piłką, co przy tak wielu opcjach w ataku (McCauley, Kikowski, Melvin) jest niezwykle ważne. Do tego sam jest sporym zagrożeniem – nie tylko dobry rzut, ale spora łatwość mijania i kreowania sobie pozycji do rzutu.

Ware najprawdopodobniej będzie pierwszy rozgrywającym zespołu ze Szczecina (od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy z Jakubem Schenkiem). To już czwarty gracz zagraniczny zakontraktowany przez Kinga.

GS