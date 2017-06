Dusty Hannahs pierwszą strzelbą Dariusza Szczubiała

Talent strzelecki przypominający stylem gry Tylera Hawsa – 23-letni Amerykanin bezpośrednio po uczelni Arkansas w najbliższym sezonie ma zdobywać punkty dla AZS Koszalin.

Dusty Hannahs (190 cm) to zawodnik występujący na pozycji rzucającego obrońcy. Amerykanin rozpoczął swoją karierę w lidze akademickiej w barwach Texas Tech, ale odnalazł się dopiero po przenosinach do uniwersytetu Arkansas.

W ostatnim sezonie na tej uczelni spędzał na boisku ponad 24 minuty, zdobywał 14.4 pkt. i trafiał 38.7 % rzutów za 3 punkty. Rewelacyjnie wykonuje rzuty wolne (ponad 90% w sezonie). Rok wcześniej trafiał nawet 43.3% rzutów z dystansu.

Jak widać na poniższym filmie, Dusty Hannahs nie ma zahamowań przed tym, aby spróbować szczęścia w rzutach z naprawdę dużej odległości:

AZS Koszalin postanowił też dać szansę na testach 23-letniemu Simonowi Kucharewiczowi, z mało znanej koszykarsko uczelni John Carroll w Ohio. Po 3 tygodniach sprawdzianów okaże się, czy ten zawodnik (skrzydłowy, 201 cm) będzie miał szansę powtórzyć karierę, jaka w ubiegłym sezonie stała się udziałem Dallyna Bachynskiego w Czarnych Słupsk.

TS

