Dwa w jednym – niezwykły wyczyn LeBrona i Lonzo Balla

Dwóch zawodników z jednej drużyny notujący triple double – to prawdziwa rzadkość! LeBron James i Lonzo Ball zaliczyli potrójne zdobycze, a LA Lakers na wyjeździe pokonali Charlotte Hornets 128:100.

Dla rozkochanych w statystykach i rekordach Amerykanów to niezwykła sprawa – LeBron James zanotował 24 punkty, 12 zbiórek i 11 asyst, a Lonzo Ball 15 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst, a jakby tego było mało – jeszcze 5 przechwytów. Stali się takim dopiero ósmym duetem w historii NBA.

Kto był poprzednio? W lidze poprzednio zdarzyło się to w 2007 roku i było udziałem ówczesnego duetu New Jersey Nets – Jasona Kidda i Vince’a Cartera. W Lakers też zdarzył się niegdyś taki przypadek, a jego autorami były największe legendy klubu – Magic Johnson i Kareem Abdul – Jabbar w 1982 roku.

Lakers zdominowali Hornets, a James i Ball totalnie zdominowali grę Lakers. Gdy byli wspólnie na boisku, punktowali bądź asystowali aż przy 63 z 73 punktach zespołu. Koledzy po ich podaniach trafiali aż 65.6 % rzutów z gry, a wiele z tych pozycji było rzutami z czystych pozycji.

Lakers po tej wygranej mają bilans 18-11 i są na mocnej, czwartej pozycji w Konferencji Zachodniej. Już dziś w nocy zagrają w Waszyngtonie z Wizards. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

