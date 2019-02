Dwaj nowi Amerykanie – King przechodzi do ofensywy

W Szczecinie wzmocnienia, które mają sprawić, że uda się zagrać w playoff. Testowany w ostatnich dniach rozgrywający Chaz Williams zostaje do końca sezonu, a dodatkowo King zatrudnił znanego z gry w Słupsku Justina Wattsa.

Chaz Williams (27 lat, 175 cm) został sprowadzony do Szczecina na testy. Jak poinformował klub, przeszedł je pomyślnie i zostanie w zespole do końca sezonu. Więcej na jego temat piszemy TUTAJ >>

Oprócz wzmocnienia pozycji rozgrywającego, King zdecydował się dołożyć kolejnego gracza na obwód. Justin Watts (28 lat, 196 cm) to uniwersalny obwodowy, który w zeszłym sezonie występował w Czarnych Słupsk. Amerykanin skończył prestiżową uczelnię North Carolina. Nie był graczem podstawowym, a jedynie uzupełniającym skład, o czym świadczy zaledwie 7 minut spędzanych na parkiecie w ostatnim roku.

Watts to prawdziwy globtroter. Grał w swojej karierze już w takich krajach jak: Australia, Meksyk, Japonia, Urugwaj, Meksyk, Holandia, Katar, Litwa, Szwajcaria, no i wreszcie Polska.

W Słupsku rozegrał 13 meczów, średnio zdobywał blisko 16 punktów na s[potkanie, w 27 minuty spędzane na parkiecie. Trafiał także świetne 47% rzutów za 3 punkty.

Ten sezon rozpoczął w litewskim zespole Pieno Zvaigzdes. Potem przeniósł się do, grającego w Lidze Mistrzów, szwajcarskiego Fribourga, gdzie 5 lutego rozegrał swój ostatni mecz. W obu zespołach jego średnie były podobne – prawie 9 punktów w 22 minuty gry.

King po słabym początku tego sezonu zaczyna odrabiać dystans dzielący go do miejsca, w którym widzieliśmy go jeszcze przed rozgrywkami. Zespół w tabeli wskoczył już do ósemki, teraz planem jest przesuwanie się w górę tabeli. Nowi koszykarze na pewno dadzą spore wsparcie jeśli chodzi o rotację, która nie należała do najszerszych, a dodatkowo powinni zwiększyć zagrożenie z dystansu, co było dotąd dużą bolączką zespołu ze Szczecina.

Grzegorz Szybieniecki