Dwaj polscy sędziowie jadą na mistrzostwa świata!

Na koszykarskim mundialu reprezentować nas będzie nie tylko sama reprezentacja koszykarzy. Sędziowie Wojciech Liszka i Michał Proc będą prowadzić mecze podczas mistrzostw świata, które zostaną rozegrane od 31 sierpnia do 15 września 2019 r. w Chinach.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Na mistrzostwach świata w Chinach zagrają 32 zespoły, w tym reprezentacja Polski, która na imprezę tej rangi wróciła po 52 latach. Biało-Czerwoni wystąpią w grupie A z gospodarzami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Dodatkowym akcentem związanym z polską koszykówką, oprócz obecności sędziów Wojciecha Liszki i Michała Proca, będzie też Arnauld Kom Njilo, pochodzący z Kamerunu arbiter, na co dzień pracujący w PLK.

Wojciech Liszka – sędziuje w rozgrywkach centralnych od 2002 roku, od 9 lat w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce (EBL i EBLK). W rozgrywkach organizowanych przez FIBA sędziuje od 2012 roku (od 3 lat również w Koszykarskiej Lidze Mistrzów).

Najważniejsze turnieje międzynarodowe z jego udziałem to: mistrzostwa świata U19 w 2017 roku, mistrzostwa świata U17 w 2018 roku (w tym mecz o brązowy medal), Afrobasket kobiet w 2017 roku (w tym mecz o złoty medal) oraz Igrzyska Wspólnoty Narodów (Commonwealth Games 2018 Gold Coast, w tym mecz o złoty medal).

Michał Proc – sędziuje w rozgrywkach centralnych od 2005 roku, od 6 lat w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce (EBL i EBLK). W rozgrywkach organizowanych przez FIBA sędziuje od 2015 roku. Najważniejsze turnieje międzynarodowe z jego udziałem to: Uniwersjada w 2017 roku oraz mistrzostwa świata U17 kobiet w 2018 roku.

Arnauld Kom Njilo – sędziuje w rozgrywkach centralnych od 2011 roku, od 5 lat w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce (EBL i EBLK). W rozgrywkach organizowanych przez FIBA sędziuje od 2011 roku. Najważniejsze turnieje międzynarodowe z jego udziałem to: mistrzostwa świata mężczyzn w 2014 i mistrzostwa świata kobiet w 2018 roku.

źródło: PZKosz

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>