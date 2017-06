Dwight Howard się starzeje – będzie rzucał trójki

Jak można próbować szczęścia z dystansu, mając takie problemy nawet z rzutami wolnymi? I jaki trener pozwoli mu stać i czekać na obwodzie?

Przykładów środkowych graczy w NBA, którzy w trakcie kariery znacząco poprawili rzut z dystansu w ostatnich latach nie brakuje. Weźmy choćby Marca Gasola, Brooka Lopeza czy nawet DeMarcusa Cousinsa, którzy teraz skutecznie rozciągają grę swoich zespołów zagrożeniem z dystansu.. Ale przecież nie byli to zawodnicy aż tak surowi technicznie jak Dwight Howard, który w całej karierze trafił dotąd 53% rzutów wolnych.

Zapowiada się kolejny etap w karierze Howarda (ma niecałe 31 lat), który od dominującego w pomalowanym, potwornie silnego atlety, po kontuzjach, transferach i zawirowaniach mentalnych, przeszedł do etapu gwiazdeczki, która chciałaby jeszcze na boisku robić różnice, ale trochę nie wie jak, i trochę też nie ma już zdrowia, aby fizycznie dominować, jak niegdyś.

W dotychczasowej karierze koszykarz trafił 5/56 prób z dystansu, czyli 9%. Trudno sobie wyobrazić, aby tak sensowny trener jak Mike Budenholzer w Atlanta Hawks pozwolił, by Howard mógł realizować na boisku swoją najnowszą zachciankę. Nawet jeśli na treningach wygląda to czasem, jak na poniższym filmiku.

