Dwight Howard znów oddany – koniec przygody w NBA?

Tylko przez ostatnie 3 lata zaliczył już Houston, Atlantę, Charlotte oraz Waszyngton. Teraz wymieniono go do Memphis Grizzlies i to może być już ostatni przystanek Dwighta Howarda w karierze.

I stało się jeszcze raz – Dwight Howard (33 lata, 211 cm) został ponownie wymieniony. Tym razem, Washington Wizards oddali go do Memphis Grizzlies, w zamian za CJ-a Milesa. Trudno się dziwić, wielkiego pożytku z dawnego lidera Orlando Magic w stolicy nie mieli – zagrał zaledwie 9 meczów w sezonie, z powodu chronicznych problemów z plecami.

Jak sugeruje Adrian Wojnarowski, Grizzlies wykupią kontrakt Howarda i stanie się on wolnym agentem. Nie oznacza to jednak, że ustawi się po niego kolejka chętnych. Coraz więcej wskazuje, że Dwight nie znajdzie już więcej pracy w NBA. Wciąż ma problemy ze zdrowiem, nie pasuje stylem gry do obecnej ligi i ma reputację zawodnika psującego atmosferę w szatni.

W swoich najlepszych latach – w Orlando Magic – Howard potrafił notować sezony na poziomie powyżej 20 punktów, 14 zbiórek i prawie 3 bloków na mecz. Niedawno (sezon 2017/18) wydawało się, że może jeszcze być realnie przydatny w słabszych zespołach, gdy w Charlotte Hornets miał średnie rzędu 16+12. Coraz więcej jednak wskazuje, że nic już z tego nie będzie.

