Dwunastu w kadrze na Włochy – nie zmieścił się Zamojski

Trener Mike Taylor podał skład zespołu, który w piątek w Bolonii zmierzy się z reprezentacją Włoch. Ostatnim graczem, który w fazie przygotowań odpadł z drużyny jest weteran Przemysław Zamojski.

Przemysław Zamojski (31 lat) jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze, reprezentował Polskę w wielu turniejach i meczach eliminacyjnych. Tym razem rzucający obrońca Stelmetu Zielona Góra nie zmieścił się jednak w meczowej dwunastce. Dzień wcześniej Taylor zrezygnował z Marcela Ponitki (Arka Gdynia). W składzie na spotkanie z Włochami znaleźli się zatem debiutanci – Łukasz Kolenda i Mikołaj Witliński.

– Przemek Zamojski ma wielkie doświadczenie i brał udział w niejednym trudnym meczu, zawsze chętnie przyjeżdżał na zgrupowania i ciężko pracował na swoje minuty. Nie inaczej było również i teraz. Niemniej, to zawsze jest trudna decyzja, gdy masz pięciu koszykarzy, a cztery miejsca w zespole. W tym momencie uznaliśmy, że stawiamy na młodszych zawodników, którzy bardzo dobrze radzą sobie w naszym systemie, zbierają cenne doświadczenie i pełnią coraz ważniejsze role w ekipie. Przemkowi życzymy powodzenia, dla niego jest to teraz czas, aby w pełni mógł skoncentrować się na treningach w zespole i wymagającym sezonie w Energa Basket Lidze oraz VTB – mówi trener Mike Taylor, cytowany przez serwis koszkadra.pl

Kadra po turnieju w Sankt Petersburgu, gdzie rozegrała spotkania towarzyskie z Izraelem i Rosją, przygotowuje się w gdańskiej ERGO ARENIE do meczów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata. Już w piątek o godz. 20.15 zagra w Bolonii z Włochami (transmisja w TVP Sport).

W poniedziałek o godz. 21.00 reprezentacja Polski zagra w ERGO ARENIE z Chorwacją.









Skład reprezentacji Polski:

Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Tomasz Gielo, skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

Kamil Łączyński, rozgrywający, Anwil Włocławek

Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Krzysztof Sulima, silny skrzydłowy, środkowy, Polski Cukier Toruń

Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

