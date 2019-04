Dwyane Wade – triple double na do widzenia! (WIDEO)

To już jest koniec! Ale za to koniec w świetnym stylu – Dwyane Wade potwierdził, że mógłby jeszcze spokojnie grać przez następne sezony w NBA – w ostatnim w karierze meczu zanotował 25 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst.

Prawdziwa feta z okazji końca kariery legendy Heat odbyła się dzień wcześniej Miami, tym razem Dwyane Wade pożegnał się bardziej koszykarsko. Choć było też oczywiście show – choćby dzięki temu, że na trybunach pojawili się, aby pożegnać kolegę, m.in. LeBron James, Chris Paul i Carmelo Anthony.

Na boisku Brooklyn Nets pokonali Miami 113:94, ale dla kibiców Heat i Wade’a to była mniej istotna informacja. „Flash” bawił się świetnie, zanotował triple double (wideo poniżej), choć żartował potem, że nie czuł się komfortowo oddając aż tak wiele rzutów.

Po meczu, który był także okazją do pożegnania – po pięknej karierze – Udonisa Haslema, Wade przekazał koszulkę Carmelo Anthony’emu, z którym nie miał okazji pożegnać się na boisku. Było sympatycznie, ale przede wszystkim warto zobaczyć, jak w swoim ostatnim meczu wypadł „D-Wade”!

