Dwyane Wade – występ, który przeszedł do legendy (WIDEO)

Dziś mija dokładnie 10 lat od meczu z Utah Jazz, w którym Dwyane Wade zdobył 50 punktów, stając się akurat wówczas najlepszym strzelcem w historii Miami Heat. Zobaczcie, jak to wyglądało!

.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Myślisz Miami Heat, widzisz Wade’a. Dokładnie dziesięć lat temu obrońca został najlepszym strzelcem w historii drużyny z Florydy, zdobywając wtedy aż 50 punktów w epickim starciu z trzema dogrywkami przeciwko Utah Jazz.

Dziś, gdy Dwyane Wade powoli żegna się już z NBA, warto wrócić do momentu, w którym po raz kolejny przeszedł do historii Miami Heat i ugruntował swoją pozycję jako największej legendy tejże organizacji. 14 marca 2009 roku na Florydę zawitał zespół Jazz, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były aż trzy dogrywki. Ostatecznie z sukcesu 140:129 cieszyli się gospodarze.

Tamto spotkanie miało też jedną inną ważną historię: Dwyane Wade – zdobywca 50 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst – jeszcze na początku trzeciej kwarty wsadził piłkę do kosza i przeskoczył Alonzo Mourninga na liście najlepszych strzelców Heat. Przy następnej przerwie w grze kibice zgotowali mu owację na stojąco. „Cieszę się, że mój wynik pobił właśnie Wade” – mówił potem Mourning.

Dziś trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek inny zawodnik mógł pójść w ślady Wade’a, który jest największą legendą organizacji z Florydy. Ma najwięcej rozegranych meczów (933), najwięcej punktów (21278), asyst (5250) czy przechwytów (1478) i jest w czołówce także wielu innych kategorii statystycznych. Dodajmy do tego jeszcze trzy tytuły mistrza NBA i inne różne wyróżnienia.

A przecież to jeszcze nie koniec, bo 37-letni obrońca ma jeszcze kilka tygodni na poprawienie swoich osiągów – tym bardziej, że dobrej gry nie tylko Wade’a bardzo potrzebują teraz Miami Heat, którzy cały czas walczą o fazę play-off i w tej chwili zajmują ostatnie premiowane awansem miejsce w konferencji wschodniej. Wywalczenie awansu byłoby z pewnością fajnym prezentem pożegnalnym dla Wade’a…

Tomek Kordylewski

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>