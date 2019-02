Dwyane Wade z cudownym rzutem – Heat ogrywają Warriors (WIDEO)

Dwyane Wade trafił równo z końcową syreną za 3 punkty o tablicę w prawie już beznadziejnej sytuacji. Heat wygrali z Golden State Warriors 126:125, a grający ostatni sezon w NBA Wade znów poderwał halę w Miami.



Dla już 37-letniego Dwyane’a Wade’a to ostatni sezon w NBA. Stał się legendą Heat, symbolem sukcesów tego klubu ostatnich kilkunastu lat. Ostatniej nocy po raz kolejny przypomniał o sobie trafiając szalony rzut na zwycięstwo.

W całym meczu zdobył 25 punktów, trafił 10 z 17 rzutów i zebrał 7 piłek. W całym sezonie średnio zdobywa 14 punktów, notuje także ponad 4 asysty i prawie 4 zbiórki. Jak odchodzić, to na swoich warunkach.

Heat przerwali serię sześciu porażek we własnej hali. Było to ich także dopiero trzecie zwycięstwo w 12 ostatnich meczach. Z takim wynikiem, przynajmniej w teorii, powinni wypaść z walki o playoff, ale nie na Wschodzie. Heat mają tyle samo porażek co znajdujący się na 8. miejscu Charlotte Hornets i tylko jedno zwycięstwo mniej.

