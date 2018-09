Dwyane Wade zagra pożegnalny sezon – emocjonalna decyzja legendy

Fani Heat się cieszą, a kibice NBA na całym świecie są pod wrażeniem emocjonalnego wystąpienia Dwyane’a Wade’a. Koszykarz klubu z Miami poinformował w nagraniu, że zagra swój ostatni sezon w karierze.

– Chciałem zaprosić was, abyście dołączyli do mnie na jeszcze jeden ostatni sezon, na ostatni taniec – mówi Dwyane Wade w emocjonalnym, głębokim wystąpieniu (wideo poniżej), które warto obejrzeć w całości. Koszykarz podsumowuje swoją karierę, mówi o roli swojej rodziny i radości z gry, która mu teraz została.

Kilka tygodni temu Dwyane Wade jasno postawił sprawę, stwierdzając że w przyszłym sezonie zagra dla Miami Heat, albo nie zagra wcale. Przyznał też, że nie interesują go żadne bajeczne oferty z Chin. Teraz potwierdziło się, że zagra raz jeszcze w swoim klubie, za minimum dla weterana (ok. 2.4 mln dolarów).

Będzie to pożegnalny sezon Wade’a z NBA i przede wszystkim z Miami, gdzie spędził 14 sezonów i gdzie wrócił w lutym po półtora roku w Chicago i w Cleveland. Wade to najlepszy gracz w historii Heat, trzykrotny mistrz ligi i 12-krotny uczestnik Meczu Gwiazd. 36-latek w zeszłym sezonie notował średnio 12.0 punktów, 3.9 zbiórek oraz 3.5 asyst na mecz (21 spotkań).

Swoje osiągi poprawił w fazie play-off, gdzie momentami znów wyglądał jak najlepsza wersja siebie, choć koniec końców nie uchronił Heat przed porażką 1-4 w pierwszej rundzie. W tych pięciu meczach robił jednak średnio 16.6 oczek, 4.2 zbiórki oraz 3.6 asysty, dlatego też fani drużyny z Florydy mają nadzieję, że Wade w przyszłym sezonie nie tylko fajnie pożegna się z NBA, ale też wciąż będzie solidnym wsparciem zespołu.

